เตรียมปิดหีบ 17.00 น. เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 เริ่มนับคะแนนทันที กกต.คาด 2 ทุ่มรู้ผล

เตรียมปิดหีบ 17.00 น. เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 เริ่มนับคะแนนทันที กกต.คาดรู้ผลไม่เกิน 2 ทุ่ม
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 ศรีสะเกษ แทน นายอมรเทพ สมหมาย อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่เสียชีวิตกะทันหัน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเตรียมปิดหีบในเวลา 17.00 น. แล้วเริ่มนับคะแนนทันที
ครั้งนี้มีผู้สมัคร 2 ราย ประกอบด้วย น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 และ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2
ด้าน น.ส.ภูริกาเดินทางมาใช้สิทธิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 7 เขตเลือกตั้งที่ 5 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ ขณะที่ น.ส.จินณ์ตวรรณไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งในเขตที่ตนเองลงสมัคร เนื่องจากยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขต 5
สำหรับเขต 5 ศรีสะเกษ ครอบคลุมเขตเลือกตั้ง 2 อำเภอ คืออำเภอขุนหาญ และอำเภอภูสิงห์ มีหน่วยเลือกตั้งรวม 236 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 127,134 คน โดยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า คาดว่าน่าจะทราบผลไม่เกินเวลา 20.00 น.