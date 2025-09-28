แม่ทัพภาค 2 รอไฟเขียว ตอบโต้กัมพูชา หากถูกยั่วยุอีก

‘มทภ.2’ รอไฟเขียว ตอบโต้กัมพูชา หากถูกยั่วยุอีก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน แหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์วานนี้ (27 ก.ย.68) ฝ่ายกัมพูชาได้ทำการใช้อาวุธหลายขนาด เช่น ปืน ค. ปืนกล เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนเล็กยาว ปืนไม่ทราบชนิด ระดมยิงเข้ามาในพื้นที่เขตอธิปไตยไทย บริเวณช่องบกและช่องอานม้า อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
ในวันนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้ลงพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บนฐานภูมะเขือ เพื่อตรวจเยี่ยมและทำกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย จากนั้นเดินตรวจเยี่ยมทหารๆแนวหน้า พร้อมพูดคุยกับน้องทหาร ก่อนเกษียณราชการว่า หากกัมพูชายั่วยุไม่เลิก พร้อมที่จะตอบโต้ แต่ต้องรอไฟเขียว