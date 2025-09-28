อนุทิน รับ ตุ้มๆต่อม ผลเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ บอกปลุกพระอยู่ คืนนี้ไปลุ้นผลที่ ร้านลาบ
เมื่อวันที่ 28 ก.ย. เวลา 17.40น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงการติดตามผลการเลือกตั้งซ่อม จังหวัดศรีสะเกษ ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เคยมีวอร์รูม มีแต่เลิฟรูม แต่วันนี้จะไปติดตามผลว่าจะออกมาอย่างไร และไม่ได้เดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษในวันนี้ เนื่องจากมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อเตรียมแถลงนโยบาย
เมื่อถามถึงผลการเลือกตั้งซ่อม นายอนุทินกล่าวว่า “ตุ้มๆต่อมๆ ปลุกพระอยู่”
เมื่อถามย้ำว่าวันนี้จะไปลุ้นผลการเลือกตั้งที่ไหน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ”ร้านลาบ
