นายกฯ สั่งเตรียมพร้อมศูนย์พักพิง เหตุสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร ย้ำไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้น
เมื่อเวลา 17.40 น. วันที่ 28 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับความเดือดร้อนต้องจ่ายเงินวันละ 400 บาท เพื่อหาเช่าที่พักอาศัย จากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากศูนย์พักพิงยังไม่เปิด ว่า ตนได้สั่งการในที่ประชุมวันนี้ และมีการเตรียมพร้อมสำหรับศูนย์อพยพ เนื่องจากมีรัฐมนตรีบางส่วนมาร่วมประชุมด้วย ซึ่งมีการสั่งเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ ซึ่งตนเน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชน ถ้ามีความจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย สิ่งที่จะหายไปคือไม่ได้นอนที่บ้านเท่านั้น แต่สิ่งที่เหลือไม่ว่าจะเป็นความสะดวก อาหารการกิน การดำรงอยู่ด้วยหลักสุขอนามัย ซึ่งเชื่อว่าเราจะจัดเตรียมได้ดี ในอดีตที่ผ่านมาเราได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ และได้ทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจในสถานการณ์ ซึ่งเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ตนหวังว่าอย่าให้ถึงจุดนั้น แต่ถ้ามันจำเป็นต้องถึงจุดนั้น เราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อครั้งที่แล้วตนเป็นฝ่ายค้าน ยังสามารถระดมความช่วยเหลือ และการสนับสนุนต่างๆ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้
“จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบเป็นจังหวัดในพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามี ส.ส.อยู่ทั้งหมด เราก็ได้ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ และขณะนี้มาเป็นรัฐบาล มาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะต้องทำการอพยพเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบ มากกว่าที่ผมได้เคยทำมา” นายอนุทินกล่าว
เมื่อถามย้ำว่าจะมีการเปิดศูนย์พักพิงในพื้นที่ใดบ้าง นายอนุทินกล่าวว่า ทุกอย่างจะต้องมีการตัดสินใจโดยฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง แต่ตอนนี้เราก็เตรียมความพร้อมไว้