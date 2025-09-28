จินณ์ตวรรณ พรรคภูมิใจไทย ประกาศชัยชนะ เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5

จินณ์ตวรรณ ภูมิใจไทย ประกาศชัยชนะ เลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ เขต 5 ลั่นพี่น้องแสดงเจตนารมณ์ชัด ต้องการความเปลี่ยนแปลง
เมื่อวันที่ 28 กันยายน ที่พรรคภูมิใจไทย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 จากพรรคภูมิใจไทย แถลงชัยชนะการเลือกตั้ง ซึ่งมีคะแนนนำห่างจาก น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่น โดยมี นายธีระ ไตรสรณกุล อดีต ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พ่อของ น.ส.จินณ์ตวรรณ แม่ของ น.ส.จินณ์ตวรรณ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ รวมทั้ง น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการรัฐมนตรี
หลังทราบผลไม่เป็นทางการ น.ส.จินณ์ตวรรณ นำพวงมาลัยมากราบพ่อแม่ พร้อมกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวศรีสะเกษ เขต 5 ที่มอบความไว้วางใจ
น.ส.จินณ์ตวรรณกล่าวว่า ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ที่พี่น้องชาวศรีสะเกษเขต 5 ออกมาประกาศเจตนารมณ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันนี้ วันนี้เราเห็นชัยชนะของเรา คือการร่วมมือของพี่สองศรีสะเกษเขต 5 ที่ส่งสัญญาณในการอยากเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมือง
น.ส.จินณ์ตวรรณกล่าวว่า การทำงานต่อไป ประชาชนต้องการเห็นการแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา มีท่าทีที่เข้มแข็งและชัดเจน ส่วนสาเหตุในชัยชนะอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย โดยปัจจัยที่หนึ่ง เราเป็นพื้นที่สีแดง เรามีคำสั่งให้อพยพ ทั้ง อ.ภูสิงห์ และขุนหาญ คิดว่าเป็นการบริหารงานที่ผิดพลาด หรือไม่มีความสามารถของของรัฐบาลเดิม ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ เป็นจุดที่เกิดปัญหาชายแดน เป็นจุดที่ระเบิดลงจุดเแรก แต่เราไม่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากรัฐบาลเดิม เราก็ส่งสัญญาณออกไปในการตั้งคำถาม
น.ส.จินณ์ตวรรณกล่าวต่อว่า ปัจจัยที่สองคือเราลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ประชาชนสามารถเข้าถึงเราได้ง่าย จากนี้สิ่งที่จะทำเป็นอันดับแรกคือเตรียมตัว หาข้อมูลทั้งการแก้ไขปัญหาชายแดน การแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ เตรียมตัวเพื่อไปเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในสภา
“จะทำให้ดีที่สุด ให้ประชาชนเห็นความจริงใจ” น.ส.จินณ์ตวรรณกล่าว
ขณะที่ กกต.ศรีสะเกษ รายงานผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 19.48 น. นับแล้ว 226 หน่วย จากทั้งหมด 236 หน่วย
น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย หมายเลข 1 คะแนน 29,277 คะแนน
น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 2 คะแนน 37,561 คะแนน