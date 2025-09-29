อนุทิน ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ชาวศรีสะเกษวางใจ ‘จินณ์ตวรรณ’ ทำหน้าที่ส.ส. ยันไม่ทำให้ผิดหวัง

อนุทิน กราบขอบคุณทุกคะแนนเสียงชาวศรีสะเกษวางใจ ‘จินณ์ตวรรณ’ ทำหน้าที่ส.ส. ยันไม่ทำให้ผิดหวัง
เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล หรือ อีฟ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ได้รับชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการ ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาว อ.ภูสิงห์ และอ.ขุนหาญ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่ให้ น.ส.จินณ์ตวรรณ ตนขอรับรอง และขอให้คำสัญญาว่าจะทำไม่ให้ผิดหวัง