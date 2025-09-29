การเมือง

อนุทิน ขอบคุณทุกคะแนนเสียง ชาวศรีสะเกษวางใจ ‘จินณ์ตวรรณ’ ทำหน้าที่ส.ส. ยันไม่ทำให้ผิดหวัง

เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 29 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล หรือ อีฟ ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 พรรคภูมิใจไทย ได้รับชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการ ว่า ต้องขอบคุณพี่น้องชาว อ.ภูสิงห์ และอ.ขุนหาญ ที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับ น.ส.จินณ์ตวรรณ ทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่ให้ น.ส.จินณ์ตวรรณ ตนขอรับรอง และขอให้คำสัญญาว่าจะทำไม่ให้ผิดหวัง

