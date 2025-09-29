ณัฐพงษ์ ย้ำปชน.ตรวจสอบเข้ม คุณสมบัติรมต.-คดีเขากระโดง-ฮั้วส.ว. วอน อย่าโยนวาทกรรมฝ่ายค้ำ

ณัฐพงษ์ เผย ปชน. จัด 20 ขุนพลอภิปรายนโยบายรัฐบาล ย้ำ ตรวจสอบเข้ม คุณสมบัติรมต.-คดีเขากระโดง-ฮั้วสว. วอน อย่าโยนวาทกรรมฝ่ายค้ำ หลัง “เพื่อไทย” บอกน้ำเงินถูกชุบชีวิตด้วยตั๋วช้างสีส้ม
เมื่อเวลา 08.35 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่า พรรคประชาชนได้เตรียมผู้อภิปรายไว้ประมาณ 20 คน ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้น โดยภาพรวมเป็นการนับถอยหลังสู่การยุบสภาเพื่อเดินหน้าจัดทำประชามติ และจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนผู้อภิปรายอื่นมีเรื่องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ความมั่นคงชายแดน และเรื่องคุณสมบัติรัฐมนตรี รวมถึงตรวจสอบรัฐบาล ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับคดีสำคัญ ทั้งคดีเขากระโดงและคดีฮั้วสว. พร้อมขอให้ติดตามการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการในวันแรกของพรรคประชาชนตลอดช่วงการอภิปราย
เมื่อถามย้ำว่า มีการวางตัวผู้อภิปรายไว้อย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า มีหลายคน อยากให้ทุกคนติดตามชมในการอภิปราย โดยตนจะเป็นผู้พูดเปิดและปิดการอภิปราย ย้ำว่า ทุกคนที่อภิปรายมีเนื้อหาเข้มข้น
เมื่อถามว่า พรรคประชาชนเคยระบุว่าหากมีการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.)ชุดนี้จะมีการเปิดเอกสารลับ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขอให้รอดูการอภิปรายตลอด 2 วันนี้ จะมีการแสดงเนื้อหาที่เข้มข้น และทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แน่นอน
เมื่อถามว่า ประชาชนจะเห็นภาพตลอดการอภิปรายนโยบายรัฐบาลของฝ่ายค้านอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า สิ่งที่ตนหวังและเชื่อว่าประชาชนจะได้เห็นคือการทำหน้าที่ของพรรคประชาชน ว่าเราตัดสินใจโหวตนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นนายกรัฐมนตรี เฉพาะกิจ เฉพาะกาล คือต้องการเปิดประตูสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งตนจะนำเสนอข้อมูลชี้ให้เห็น ว่าทำไมการจัดทำรัฐธรรมนูญ ถึงเป็นการเปิดประตูสร้างอนาคต สร้างทางออกให้กับประเทศได้ รวมถึงการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน และผู้อภิปรายของพรรคประชาชนอีก 20 คน พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่แน่นอน
เมื่อถามว่า การที่ฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพและพรรคประชาชนถูกกล่าวหาโดยพรรคเพื่อไทยว่าเป็นฝ่ายค้ำจะส่งผลอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า คงไม่ได้ทำให้เราเสียสมาธิอะไร และยังคงทำหน้าที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมากอย่างเต็มที่ และไม่อยากให้โยนวาทกรรมกันไปมา ว่าตกลงเป็นฝ่ายค้ำหรือฝ่ายแค้นอะไร ตัวของตนเองถ้าจะต้องถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายค้ำ อยากให้มองว่าเราพยายามที่จะค้ำกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อหาทางออกให้กับประเทศไม่ได้ต้องการที่จะค้ำรัฐบาล หรือค้ำรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง และตนเชื่อว่าการทำหน้าที่สส. ของพรรคประชาชน จัดเป็นข้อพิสูจน์ ว่าเราเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อถามว่า 9 ชั่วโมงที่ได้รับการบริหารมาจะจัดสรรอย่างไร นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า โดยเฉลี่ยพรรคประชาชน ผู้อภิปรายจะอยู่คนละ 10-15 นาที และแบ่งระยะเวลาตอบโต้กันในสภา เชื่อว่าอยู่ในกรอบระยะเวลาที่สามารถบริหารจัดการได้
เมื่อถามว่า มองอย่างไรที่นายดนุพร ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย ระบุว่าพรรคสีน้ำเงินได้รับการชุบชีวิตจากตั๋วช้างสีส้ม นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ไม่อยากให้มีการสร้างวาทกรรมแบบนั้น และนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ก็ได้มีการชี้แจงไปแล้ว ตนอยากที่จะเชิญชวนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาว่าวันนี้เป็นการอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ควรจะมีการตรวจสอบ และอภิปราย ทั้งข้อคิดเห็น และการดำเนินนโยบายของรัฐบาลเป็นหลักมากกว่า ไม่อยากให้ฝ่ายค้านตรวจสอบกันเอง
