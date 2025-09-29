เท้ง น้อมรับ สิริพรรณ วิจารณ์ MOA ปชน.-ภท. ยันแบ่งเส้นชัด 4 เดือนร่วมทำร่างรธน.ใหม่ ไม่เกี่ยวลงมติซักฟอก
เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ ศ.ดร.สิริพรรณ นกสวนสวัสดี อ.ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าการทำ MOA ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยผิดธรรมชาติ เพราะหากลงมติไว้วางใจในการอภิปรายจะถือว่าผิดสัญญา ว่า น้อมรับในความคิดเห็นของอ.สิริพรรณ ซึ่งตนก็ยอมรับและเคยโหวตสนับสนุนให้ อ.สิริพรรณ ตอนที่สมัครเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตนจะเข้าใจในข้อห่วงใย แต่เชื่อว่าการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่เป็นข้อขัดแย้งต่อ MOA แต่อย่างใด เพราะเราขีดเส้นแบ่งไว้ค่อนข้างชัด เพราะ MOAกำหนดแค่กรอบเวลาไว้แค่ 4 เดือนและกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ส่วนการทำหน้าที่ฝ่ายค้านของพรรคประชาชนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOA หรือพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า มีข้อเสนอจากพรรคเพื่อไทยว่า พรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทย ควรจะคุยกันอีกรอบเพื่อให้ได้ร่างรัฐธรรมนูญไปในทางเดียวกัน และควรจะไลฟ์สดให้กับประชาชน ว่า ตนเชิญชวนให้มีการไลฟ์สดในคณะกรรมาธิการ แก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 ที่จะเกิดขึ้นในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ ย้ำว่าการเจรจากับทุกพรรคหลังจากนี้ โดยเฉพาะพรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาชน เพื่อให้ได้ผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุด และควรทำในเวทีที่เป็นทางการเช่น กมธ.วิสามัญ ก็จะยิ่งดี