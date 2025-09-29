วราวุธ จ่อเสนอแนวทางทำงานรบ.อนุทิน เชื่อมั่น 4 เดือน นายกฯทำตามขั้นตอนเหมาะสม

‘วราวุธ’ เตรียมเสนอแนะแนวทางการทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ เป็นความสร้างสรรค์ ไม่ใช่ตำหนิ เชื่อนายกฯทำตามขั้นตอนเหมาะสม รมว.หลายคนมีศักยภาพ แม้มีเวลาแค่ 4 เดือน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่อาคารรัฐสภา นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อรับฟังการแถลงนโยบายรัฐบาล โดยระบุว่า รัฐบาลชุดใหม่นี้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการดำเนินนโยบาย จึงขอฝากข้อเสนอแนะบางประการ โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไม่ครอบคลุม เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและมอบหมายให้แต่ละกระทรวงนำไปขับเคลื่อนต่อไป ย้ำว่าเป็นการเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ มิใช่การตำหนิแต่อย่างใด
เมื่อถามถึงประเด็นคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรี นายวราวุธกล่าวว่า ไม่ได้มีข้อกังวลหรือประเด็นติดใจใดๆ ที่สำคัญคือการเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ แม้จะเหลือเวลาเพียงไม่กี่เดือน แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งเน้นว่าข้อเสนอแนะที่จะนำเสนอในที่ประชุมวันนี้จะเป็นข้อเสนอที่กระชับ และสามารถปฏิบัติได้จริง
เมื่อถามถึงแรงกดดันต่อการทำงานภายใน 4 เดือน นายวราวุธมองว่า ฝ่ายที่กดดันน่าจะเป็นคนทำงานมากกว่า อย่างไรก็ตาม เห็นว่ารัฐมนตรีหลายคนมีศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อนงาน อีกทั้งเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดได้อย่างเหมาะสม