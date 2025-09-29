ว่าที่ผบ.ทร. สานต่อเรือดำน้ำ-ฟริเกต พร้อมใช้ไม้แข็ง หากเพื่อนบ้านไม่ให้ความร่วมมือ

ผบ.ทร.คนใหม่ รับสานต่อนโยบายเรือดำน้ำ-เรือฟริเกต และผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าประจำการกองทัพเรือ หวังสร้างความปลอดภัยแก่กำลังพล วอนประชาชนมั่นใจจะรักษาเส้นเขตแดนของไทย ไม่ให้ใครเข้ามารุกล้ำ พร้อมใช้ไม้แข็ง หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนบ้าน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ว่าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) คนใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายหลังเข้ารับตำแหน่ง ผบ.ทร. จะมีการสานต่อเรื่องใดบ้างว่า นโยบายหากมีความต่อเนื่องจะทำให้กองทัพมีความยั่งยืน นโยบายที่ พล.ร.อ.จิรพล ว่องวิทย์ ผบ.ทร.คนเก่า ได้กำหนดไว้มีหลายเรื่องและดำเนินการไปแล้วหลายเรื่อง ซึ่งก็เป็นนโยบายที่ดีที่เราต้องสานต่อ และนโยบายก็สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เช่น นโยบายเรือดำน้ำ นโยบายเรือฟริเกต ที่มีการผลักดันให้ดำเนินการต่อได้โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามา เช่น นำอากาศยานไร้คนขับทุกประเภทมาดำเนินการต่อ ซึ่งเราก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวอีกว่า ทางสมาคมภริยาทหารเรือมีการร่วมกันทำในเรื่องของการดูแลชั้นผู้น้อยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ในเรื่องการใช้จ่ายเรื่องให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ ในส่วนนี้เราก็จะดำเนินการต่อไป รวมถึงนโยบายที่ดีที่เราได้มีการดำเนินการต่อไปคือนโยบาย NAVY SAFETY 2025 การทำให้กำลังพลปลอดภัย ก็จะดำเนินการต่อไปเช่นกัน เพียงแต่ว่าจะทำอะไรให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และมีความยั่งยืนมากขึ้น
เมื่อถามว่า นโยบายในเรื่องของการปกป้องอธิปไตยของชาติ ในส่วนของกองทัพเรือจะมุ่งแนวทางใดเป็นหลัก พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวว่า กองทัพเรือยืนยันในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติตามที่ได้มีการประกาศไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 ในพื้นที่ทางทะเล และข้อตกลงที่อยู่บริเวณบนบกที่เรารับผิดชอบประมาณ 250 กิโลเมตร ที่ จ.จันทบุรี และตราด ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีชาวกัมพูชาอยู่ในพื้นที่ ยกเว้นชาวกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ก่อนแล้ว และอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะมีชาวกัมพูชาทำงานอยู่บ้างประปราย แต่ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวอีกว่า แต่ในทางทะเล เช่น เกาะกูด เรายืนยันในการรักษาพื้นที่แนวเส้นอาณาเขตทางทะเลที่เรา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 เรายืนยันที่จะดำเนินการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลตามนั้น ส่วนเรื่องความพร้อมที่จะให้กำลังทั้งทางเรือและทางบกในพื้นที่จันทบุรีและตราดที่เรารับผิดชอบนั้น เราก็จะสั่งการให้มีความพร้อม ซึ่งตนได้สั่งการไปแล้วว่าให้ดำเนินการตรวจสอบแผนรายละเอียด และหากมีการขยายสถานการณ์เราก็มีความพร้อม โดยเราก็เพิ่มเติมยุทโธปกรณ์ให้กับกำลังของเรา ไม่ว่าจะเป็นอากาศยานไร้คนขับ โดรนโจมตี และแอนตี้โดรน รวมถึงระบบตรวจการกลางคืน เราก็ส่งไปยังพื้นที่ที่มีการจัดสรรงบประมาณ
พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวว่า ส่วนกำลังทางทะเลเราก็ให้มีการฝึกเพื่อที่จะให้สนับสนุนกำลังทางบกของเราได้ เพราะจากที่เราประเมิน ศักดิ์สงครามของเราทางทะเลค่อนข้างสูงกว่าฝ่ายกัมพูชา เพราะที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรือรบที่มีปืนใหญ่สามารถระดมยิงอีกฝั่งนั้นได้ ตรงนี้ก็จะให้มีการฝึกเพื่อที่จะให้มีการสนับสนุนกำลังทางบกไปในตัวด้วย
เมื่อถามว่า กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดยึดพื้นที่ฐานทหารเดิมทั้ง 3 หลัง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ด้วยใช่หรือไม่ว่าเราจะสามารถดูแลพื้นที่ของเราได้ พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวว่า เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้รับทราบว่าเราจะรักษาเส้นเขตแดนที่เป็นของเรา ส่วนบ้าน 3 หลัง หรือบริเวณอื่นๆ กองทัพเรือก็พยายามกดดันมาตลอด จนมีการรื้อถอนออกไป ซึ่งเป็นนิมิตหมายดีที่เราสามารถดำเนินการได้ทั้ง 3 หลัง ส่วนที่อื่น เช่น คูเลต หรืออาจเป็นการรุกล้ำไปสร้างถนน หรือสร้างคูเลตเข้ามาฝั่งไทย เราก็จะเข้าไปเจรจาเพื่อให้กัมพูชาเปลี่ยนเส้นทางและกลบคูเลตให้เป็นไปตามข้อตกลงที่มีอยู่ร่วมกัน
เมื่อถามว่า จะเริ่มด้วยการเจรจาก่อน หากไม่ร่วมปฏิบัติก็จะใช้ไม้แข็งใช่หรือไม่ พล.ร.อ.ไพโรจน์กล่าวว่า ครับ เรากดดันมาตลอด ตั้งแต่กองทัพเรือเริ่มตรวจพบก็ได้มีการประท้วงและกดดัน ที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีผลการตอบรับสักเท่าไหร่กับฝ่ายกัมพูชา แต่ช่วงหลังมานี้สถานการณ์มีความเข้มข้นขึ้น กัมพูชาก็ยอมรับในบางจุดมีการรื้อถอนออกไปบ้างและระงับการดำเนินการในแทบทุกจุด