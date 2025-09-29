ภท.ประท้วงวุ่น หลัง ทวี แตะเขากระโดง ส่วน อดิศร ฉุนไล่ มงคล ลงจากบัลลังก์ทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในระหว่างการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา ปรากฎว่า มีความวุ่นวายเกิดขึ้นในที่ประชุม เมื่อ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ อภิปรายนโยบายรัฐบาลมีเนื้อหาพาดพิงถึงปัญหาที่ดินเขากระโดง โดยระบุว่า มี 9 คำพิพากษาทั้งศาลฎีกาและศาลปกครอง ระบุว่า ที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แต่กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ไม่ยอมดำเนินการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวให้เป็นไปตามคำพิพากษา ทำให้ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยพากันลุกขึ้นมาประท้วง อาทิ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง ระบุว่า อภิปรายเรื่องเก่าซ้ำซาก ไม่เกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล เพราะเป็นเรื่องสมัยรัฐบาลที่แล้ว ขอให้นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมช่วยควบคุมการประชุมด้วย
โดยนายมงคลวินิจฉัยให้พ.ต.อ.ทวี อภิปรายอยู่ในเนื้อหานโยบายรัฐบาล เพราะขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ อย่านำเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาอภิปราย แต่ พ.ต.อ.ทวียืนยันว่าสิ่งที่อภิปรายเป็นข้อห่วงใยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายกฯ และรมว.มหาดไทย ที่มีบ้านอยู่ในที่ดินเขากระโดง ทำให้ รฟท.ต้องเสียที่ดิน 5,083ไร่ เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำ และบ่อนทำลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ทำให้ ส.ส.ภูมิใจไทยไม่พอใจลุกขึ้นประท้วงวุ่นวายอีกครั้ง ขอให้นายมงคลควบคุมการประชุมให้ดี เพราะไม่ทำตามที่ประธานที่ประชุมวินิจฉัย ทำให้นายมงคลต้องปราม พ.ต.อ.ทวีอีกครั้ง
จากนั้น พ.ต.อ.ทวีเปลี่ยนไปอภิปรายคดีฮั้วส.ว. ระบุว่า มีหลักฐานการฮั้ว 100% และมีชื่อนายกฯ ไปเกี่ยวข้อง จน ส.ส.ภูมิใจไทยยกทีมขึ้นมาประท้วงต่อเนื่อง มีส.ว.ขึ้นมาช่วยสนับสนุน เกิดความวุ่นวายตอบโต้กันไปมากับ ส.ส.พรรคเพื่อไทย และส.ส.พรรคประชาชาติที่ขึ้นมาช่วยสนับสนุน พ.ต.อ.ทวี โดยนายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายไล่นายมงคลไม่ให้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพราะทำหน้าที่ไม่เป็นกลาง ไม่ควรให้เป็นประธานประชุมต่อไป ขอให้เปลี่ยนนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ขึ้นมาทำหน้าที่แทน โดยมี น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว.กลุ่มพันธุ์ใหม่อภิปรายเหน็บ ส.ส.ภูมิใจไทยอย่าร้อนตัว เกิดการตอบโต้กันไปมากับ ส.ส.ภูมิใจไทย เสียเวลาไปร่วม 20 นาที ก่อนที่นายมงคลจะให้ พ.ต.อ.ทวีอภิปรายต่อ โดยกำชับให้พูดอยู่ในประเด็น เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในการประชุม
