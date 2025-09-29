แบลี ฆอซาลี หวังชิงคะแนนเขต 8 สงขลา พร้อมสู้ศึกเลือกตั้งส.ส. ในนามภูมิใจไทย

เปิดใจ ‘แบลี’ พ่อค้าขายไก่อบโอ่งชื่อดังของเมืองจะนะ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขต 8 สงขลา พรรคภูมิใจไทย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน บรรยากาศการเมืองใน จ.สงขลา เริ่มร้อนแรงขึ้น พรรคการเมืองต่างๆ เริ่มเปิดตัวผู้ลงสมัคร ส.ส.ในหลายเขต เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส.ส.สมัยหน้าที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้
หนึ่งในว่าที่ผู้สมัครที่สร้างความฮือฮาและมาเหนือความคาดหมายคือ “แบลี” นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ เจ้าของธุรกิจไก่อบโอ่งเมืองจะนะ ที่ลงสมัคร ส.ส.เขต 8 สงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา) ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยพรรค ภท.เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเร็วๆ นี้
นายฆอซาลีกล่าวว่า เหตุผลที่ตัดสินใจมาลงสมัคร ส.ส.ในครั้งนี้ท่ามกลางเสียงปรามาสและสบประมาทเพราะว่าไม่เคยลงการเมืองจะระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นมาก่อน แต่ในทางสังคมตนเป็นจิตอาสาที่ช่วยเหลือสังคมมาตลอด มีการตั้งกองทุนซะกาตช่วยเหลือสังคมทั้งพุทธและมุสลิม ช่วยเหลือด้านภัยพิบัติทุกครั้งที่ประชาชนเดือดร้อน จากกองทุนซะกาตเล็กๆ แต่พอกิจการไก่อบโอ่งดีขึ้นกองทุนก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนมากขึ้นตามไปด้วย
นายฆอซาลีกล่าวว่า การลง ส.ส.เขต 8 สงขลา พรรคภูมิใจไทย เพื่อต้องการต่อยอดช่วยเหลือชาวบ้านและพัฒนา อ.จะนะ กับ อ.เทพา ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม การสร้างอาชีพ โครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว และทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว แต่ยังขาดการเข้าส่งเสริมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ การลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทยมีการเตรียมพร้อมมาก่อนแล้ว ไม่ใช่ว่านึกจะลงก็ลง เพราะรู้ดีว่ายังใหม่และต้องสู้กับคนของพรรคการเมืองที่ครองพื้นที่นี้มาตลอด และพอมีฐานการเมืองท้องถิ่นที่เครือญาติล้วนและทำงานการเมืองท้องถิ่นอยู่ก่อนแล้ว ไม่ได้มาตัวคนเดียว
“ผมอยากจะขอโอกาสเข้าไปทำงานการเมืองสักครั้ง เพื่อพัฒนา อ.จะนะ และ อ.เทพา และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น” นายฆอซาลีระบุ
นายฆอซาลีกล่าวว่า เหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยเลือกตนมาลงในเขต 8 สงขลา น่าจะมาจากการที่ตนลงพื้นที่คลุกคลีอยู่กับชาวบ้านรากหญ้าในการเป็นจิตอาสามาก่อน เห็นปัญหาเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านและมีความตั้งใจจริงที่จะช่วยชาวบ้านมาก่อนแล้วและทำด้วยตัวเองมาตลอด โดยที่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จึงสนับสนุนให้ลงสมัคร ส.ส.เขต 8 สงขลาในครั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชน
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 8 สงขลา มีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ดังนี้ นายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ พรรค ภท. นายอริย์ธัช ทองเพชร อดีตประธานสภา อบจ.สงขลา พรรคกล้าธรรม พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ พรรค ปชป. เจ้าของพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะย้ายพรรค