เปิดขั้นตอน-หลักเกณฑ์ ทักษิณ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย ครั้งที่2

เปิดขั้นตอน-หลักเกณฑ์ ทักษิณ ถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย ครั้งที่2
กลายเป็นประเด็น ข้อสงสัย วิพากษ์วิจารณ์ อีกครั้งสำหรับ ความเคลื่อนไหว ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำลังถูกจองจำในเรือนจำกลางคลองเปรม หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 ให้จำคุก เป็นเวลา 1 ปี ในคดีชั้นที่ 14
ต่อมามีกระแสข่าวว่า ในที่ 10 ก.ย. 68 นายทักษิณ ได้ยื่นคำร้องถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ไปยัง กระทรวง และวันที่ 23 ก.ย.68 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่ เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ยื่นคำร้องถวายฎีกา ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ของนายทักษิณ ไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ การขอพระราชทานอภัยโทษ เฉพาะราย คือการยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 259 ถึง มาตรา 267
สำหรับผู้สิทธิยื่นทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลนั้น ต้อง่เป็น ผู้ต้องขังเด็ดขาด หรือผู้มีประโยชน์ อาทิ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้ต้องขัง .สถานทูต (ในกรณีที่เป็นนักโทษชาวต่างชาติ)
สำหรับวิธีการดำเนินการ ในขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์
เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้รับเรื่องราวขอพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำ/ทัณฑสถานแล้ว จะดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบเรื่องราวโดยละเอียดเกี่ยวกับฎีกา คำพิพากษา หมายจำคุก หมายลดโทษ เอกสารประกอบเรื่องราวว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ หากไม่ถูกต้องจะจัดส่งกลับไปเรือนจำและทัณฑสถานเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
2.ในกรณีมีปัญหาที่จะต้องขอทราบข้อเท็จจริง ประวัติการกระทำผิดหรือรายละเอียดบางประการเกี่ยวกับนักโทษ จะต้องประสานงานไปยังเรือนจำ หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานีตำรวจภูธรท้องที่ หรือศาล เป็นต้น
3.ในรายที่เป็นนักโทษความผิดคดียาเสพติดให้โทษ ต้องขอทราบข้อมูลประวัติการกระทำผิดไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทุกราย
4.สรุปย่อฎีกาทูลเกล้าฯ และคำพิพากษาในคดีของนักโทษเด็ดขาดรายนั้นๆ
5.ประมวลเรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่จะถวายความเห็นขึ้นไปตามลำดับชั้นจนถึงกระทรวงยุติธรรม เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาให้ความเห็นแล้ว จะเสนอเรื่องเพื่อ
นายกรัฐมนตรีนำความขึ้นกราบบังคมทูลฯต่อไป
6.เมื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยในเรื่องราวทูลเกล้าฯถวายฎีกานั้นเป็นประการใด กรมราชทัณฑ์จะแจ้งให้เรือนจำ หรือทัณฑสถานทราบเพื่อแจ้งผู้ถวายฎีกา และบันทึกรับทราบไว้เป็นหลักฐานต่อไป
7.กรณีนักโทษซึ่งต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ประหารชีวิตก็จะต้องดำเนินการโดยนัยเดียวกันกับการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หากมีพระราชกระแสให้ยกฎีกา คือไม่พระราชทานอภัยโทษให้ กรมราชทัณท์จะแจ้งเรือนจำให้บังคับโทษประหารชีวิตกับนักโทษรายนั้นโดยไม่ชักช้า
อย่างไรก็ดี นายทักษิณ ได้เคยใช้สิทธิยื่นเริ่องทูลเกล้าฯถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อช่วง ปี 2566 เดือนสิงหาคม ที่เดินทางกลับมารับโทษ
ต่อมา เมื่อวันที่ 1 กย.2566 ได้รับการพระราชทานอภัยลดโทษ ให้นักโทษเด็ดขาดชาย ทักษิณ ชินวัตร เหลือโทษจำคุกต่อไปอีก 1 ปี มาแล้ว 1 ครั้ง ดังนั้นการยื่นฎีกาครั้งนี้ เป็นการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย เป็นครั้งที่ 2