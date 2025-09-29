ทูตรัศม์ ยก 6 เหตุผล เลิกMOU43-44 เข้าทางกัมพูชา สงสัยพนมเปญกำหนดนโยบายให้หรือไม่

ทูตรัศม์ ยก 6 เหตุผล เลิก MOU43-44 เข้าทางกัมพูชา สงสัยพนมเปญกำหนดนโยบายให้หรือไม่
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ทูตนอกแถว The Alternative Ambassador Returns ระบุข้อความว่า มีคำถามว่านโยบายต่างประเทศไทยในเรื่องนี้ของรัฐบาลปัจจุบัน ถูกกำหนดจากพนมเปญ หรือที่กรุงเทพฯกันแน่?
ยกเลิก MOU 43/44 เข้าทางกัมพูชาทันที ไทยเสียมากกว่าได้ เตือนคนไทยอย่าหลงกลตกเป็นเหยื่อการเมือง
1. MOU 43/44 เป็นเพียงกรอบการเจรจา ไม่ใช่สัญญาเสียดินแดน
2. การเจรจาในอนาคตต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา รัฐบาลไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนโดยลำพังได้
3. การยกเลิก MOU 43/44 ในตอนนี้ จะทำให้ไทยเสียเปรียบ เข้าทางกัมพูชาเลี่ยงโต๊ะเจรจา
4. หากไม่มี MOU ไทยอาจถูกผลักเข้าสู่เวทีระหว่างประเทศ เช่น ICJ อาจกระทบต่อโอกาสการต่อรองและเสี่ยงเสียเปรียบทางกฎหมาย
5. พรรคการเมืองบางพรรคเคยร่วมกับรัฐบาลก่อนหน้า ไม่เคยคัดค้าน แต่วันนี้กลับเรียกร้องให้ยกเลิก สะท้อนจุดยืนที่เปลี่ยนไป น่าสงสัยในเจตนาและความบริสุทธิ์ใจ
6.ยิ่งยกเลิก ยิ่งเข้าทางกัมพูชา ไทยอาจเสียผลประโยชน์ในระยะยาว จึงควรใช้ MOU นี้เป็นเครื่องมือรักษาผลประโยชน์ชาติ