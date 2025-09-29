ชัยชนะ ซัด รบ.ป่วยโปลิโอ มีแต่นโยบายไร้รายละเอียด ปูดคนในครม.ตั้งตัวแทน เจรจาหาผลประโยชน์

ชัยชนะ ซัด รบ.ป่วยโปลิโอหน้าตาดีแต่สุขภาพไม่แข็งแรง มีแต่นโยบายไร้รายละเอียด ปูดคนในครม.ตั้งตัวแทนเจรจาหาผลประโยชน์
เมื่อเวลา 13.55 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ตนมีความเคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอด และคิดในใจว่ารัฐบาลนี้เปรียบเสมือนผู้ป่วยโปลิโอ นับตั้งแต่วันแรกก็เป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ เพราะวันที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผู้นำฝ่ายค้านฯบอกชัดเจนว่า ท่านไม่ได้เลือกนายกฯ คนนี้มาบริหารราชการแผ่นดินแต่เลือกมาตาม MOA ทั้ง 5 ข้อ คือเลือกมาเพื่อยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า หลังจากที่ตนได้รับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโปลิโอ ตนอ่านนโยบายทั้ง 5 ด้าน MOA ที่ตกลงที่บอกประชาชนตั้งแต่วันที่เซ็นในวันนั้นแล้วฉีกตอนบ่ายที่โหวตนายกฯ ไม่มีสักข้อที่เขียนว่ารัฐบาลจะแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะยุบสภาภายใน 120 วัน หรือ 4 เดือน แต่รัฐบาลพยายามเขียนนโยบายดูดี วาดภาพเหมือนผู้ชายที่หล่อ แต่ป่วยอยู่ข้างใน ทั้ง 5 ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ ความมั่นคง สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารภาครัฐ
“สิ่งที่ผมบกว่าเป็นผู้ชายหล่อ เป็นผู้หญิงสวย แต่มีโรคประจำตัวอยูู่ข้างใน ท่านบอกจะแก้หนี้ภาคประชาชนที่มีรายละไม่เกิน 1 แสนบาท ผมถามว่าเอางบประมาณมาจากไหน หรือแค่พูดเพื่อให้ได้คะแนน หรือพูดเพราะต้องการความนิยม ให้มีผลสำรวจดีขึ้นทุกวัน ผมไม่เชื่อว่าเรื่องนี้ท่านจะทำได้ภายใน 4เดือน และที่บอกว่าจะฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว แผนของท่านคืออะไร ท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นรับฐาลเสียงข้างน้อย ท่านกล้าเสนอ พ.ร.บ.งบประมาณฯ หรือ พ.ร.บ.การเงิน เข้าสภาฯมาแล้วพวกที่โหวตท่านในวันนั้นไม่เห็นด้วย เขาจะโหวตให้ท่านหรือ”นายชัยชนะ กล่าว
นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนชื่นชมที่ตั้งรัฐมนตรีมาจากคนนอก ว่าหน้าตาดี บางท่านก็เป็นครม.สะตั้นแทน เพราะตัวเองเป็นไม่ได้ ก็หาตัวแทนมาเป็น ตนเลยมองว่าวันนี้รัฐบาลต้องสร้างความน่าเชื่อถือ 4เดือนนโยบายที่ท่านควิกวินคืออะไร สิ่งที่ตนเห็นที่ทำมาตลอดคือ พลังดูด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่ได้รับเลือกนายกฯ ถวายสัตย์ฯ นายกฯทำมากที่สุดคือการลงพื้นที่พลังดูด และนโยบายทั้ง 5 ด้านรัฐบาลไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดว่าจะทำอย่างไร คือด้านการศึกษา นโยบายปราบปรามยาเสพติด เพราะเขียนแค่ไม่เกิน 3 วรรค ทั้งที่คือเรื่องใหญ่ของประเทศแต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญ รวมถึงด้านสาธารณสุข รัฐบาลต้องมีธงหลักชัดเจนว่าจะพัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุขเมืองไทยอย่างไร ท่านบอกว่าท่านเป็นพรรคการเมืองที่สนับสนุนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น แต่ตนไม่เห็นในคำแถลงนโยบายเลยว่ารัฐบาลมีแนวทางอย่างไร ตนทราบดีว่ารัฐบาลมีอายุ 120 วัน แต่นายกฯก็บอกกับสังคมว่าครม.ของท่านเป็นครม.ที่ทำงานไม่หยุดเลย ตนว่าถ้า 120 วันนี้ท่านใช้ทุกนาที ทุกชั่วโมงให้มีค่า เชื่อว่าประชาชนชาวไทยได้ประโยชน์
“ถ้า 120 วันมีเป้าหมายชัดเจนหาคนเข้าพรรค หาเสียงให้กับพรรคที่สังกัด ก็เป็นไปได้ว่าสร้างคะแนนความนิยม และทำรายความน่าเชื่อถือของพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ผมไม่อยากเห็นการเมืองไทย เวลาเลือกตั้งเราพูดกันตลอดเวลาว่าทำเพื่อประเทศชาติ ทำเพื่อประชาชนเพื่อให่สังคมนี้มีความยั่งยืนมั่นคง แต่พอออกจากเวทีปราศรัยกลับไปบ้าน ก็ทำเพื่อตัวเรา ครอบครัวเราให้ยั่งยืนมั่นคงอย่างนี้ไม่ได้ และสิ่งที่ผมคาดหวังในรัฐบาลชุดนี้และไม่อยากได้ยินข่าวคราวเสียหาย ซึ่งเริ่มจะมีบ้างแล้ว ผมไม่กล้าที่จะบอกว่ากรมหรือกระทรวงไหน นายกฯบอกว่าจะเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และจะรักษาหลักนิติรัฐ นิติธรรมอย่างเคร่งคัด ขอฝากนายกฯให้การข่าวของท่านเช็คดูเถอะว่าในครม.ของท่านอาจจะแต่งตั้งตัวแทนเพื่อไปเจรจา แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในความก้าวหน้าทางราชการกันบ้างแล้ว ผมไม่ลงลึกว่ากระทรวงไหน แต่ผมเชื่อว่ามีเกิดขึ้นแล้ว เพราะถ้าไม่เกิดขึ้นผมก็คงไม่ได้ข่าว ผมเชื่อว่านายกฯไม่ทราบเรื่อง เชื่อว่าท่านไม่มีอุปนิสัยอย่างนี้ แต่ถ้าคนในครม.ของท่าน ใครที่กระทำสิ่งเหล่านี้ท่านก็ต้องเอาออกจากครม.ผมอภิปรายวันนี้ไม่ใช่อภิปรายเพราะเป็นสส. แต่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทยที่จ่ายภาษีให้กับประเทศชาติ”นายชัยชนะ กล่าว