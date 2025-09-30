ทูตจาง เจี้ยนเว่ย วันชาติจีน 2025

หมายเหตุ – “มติชน” ได้สัมภาษณ์พิเศษ นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันชาติจีน 1 ตุลาคม โดยได้สอบถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ
⦁ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย ท่านมองอนาคตความสัมพันธ์จีน-ไทยอย่างไร
มิตรภาพจีน-ไทยสืบทอดต่อเนื่องมายาวนานนับพันปี ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคและเดินหน้าความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีมีความมั่นคงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุฉันทมติสำคัญในการร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-ไทย และได้เสริมความหมายใหม่ให้กับวลีที่ว่า “จีน-ไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” อาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบัน ความสัมพันธ์จีน-ไทยอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ วิธีการที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลอง 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย คือการร่วมกันผลักดันการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-ไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันก้าวสู่ยุคใหม่ของความสัมพันธ์ทวิภาคี
วันนี้เป็นวันครบรอบ 76 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนกำลังขับเคลื่อนการสร้างประเทศที่มีความแข็งแกร่งอย่างรอบด้านและเดินหน้าฟื้นฟูความรุ่งเรืองของชนชาติจีนด้วยรูปแบบความทันสมัยในแบบของจีน และเสริมสร้างเสถียรภาพและความแน่นอนให้กับโลกที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อีกทั้งสร้างโอกาสใหม่ให้กับโลกผ่านการพัฒนารูปแบบใหม่ของจีน จีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทย เพื่อสืบสานมิตรภาพอันดี ดำเนินการตาม ฉันทมติระดับยุทธศาสตร์ที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุร่วมกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มั่นคง รุ่งเรือง และยั่งยืนยิ่งขึ้น เราต้องยึดมั่นในความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง รักษาทิศทางที่ถูกต้องของความสัมพันธ์จีน-ไทย ต้องกระชับความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง และขยายการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประชาชน พร้อมทั้งร่วมกันธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค และสร้างบ้านที่สวยงามร่วมกัน
⦁ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกที่กำลังเร่งเร็วขึ้น จีนจะมีบทบาทต่อสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคอย่างไร
ปัจจุบัน สถานการณ์ระหว่างประเทศและในภูมิภาคมีความซับซ้อน เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาธรรมาภิบาลโลกหนักหน่วงขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ จีนได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ของทั่วโลกอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าที่ไม่หยุดยั้งของจีน และเป็นการประกาศจุดยืนที่มั่นคงในการยึดมั่นในแนวทางแห่งสันติภาพและการพัฒนา
จีนยินดีที่จะร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อผลักดันข้อริเริ่มการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative) เดินบนเส้นทางการพัฒนาร่วมกัน ร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อริเริ่มความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative) โดยยึดมั่นในหลัก “การเจรจา ไม่ใช่การเผชิญหน้า การผูกมิตร ไม่ใช่การจัดกลุ่ม ต้องชนะไปด้วยกัน ไม่ใช่เกมผลรวมเป็นศูนย์” ร่วมกันเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อริเริ่มอารยธรรมโลก (Global Civilization Initiative) เพื่อสร้างความเข้าใจและผูกมิตรระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนระหว่างอารยธรรมที่หลากหลาย และขับเคลื่อนข้อริเริ่มธรรมาภิบาลโลก (Global Governance Initiative) เพื่อปกป้องวัตถุประสงค์และหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ ส่งเสริมการสร้างระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น ยึดข้อริเริ่มทั้งสี่เป็นเครื่องชี้นำ และความร่วมมือ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพเป็นเวที เพื่อร่วมกันผลักดันกระบวนการสร้างความทันสมัยของเอเชียและสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ
จีนและไทยมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างกว้างขวาง และมีจุดยืนใกล้เคียงกันในประเด็นระหว่างประเทศและภูมิภาค จีนสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชาฟื้นฟูสันติภาพบริเวณชายแดนโดยเร็ว บรรลุการหยุดยิงที่ยั่งยืน และจีนพร้อมจะมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในเรื่องนี้ต่อไป ในฐานะที่จีนและไทยเป็นประธานร่วมของความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง จีนยินดีที่จะใช้โอกาสที่ประเทศไทยจะจัดการประชุมผู้นำความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง เพื่อกระชับความร่วมมือในภูมิภาค รับมือกับความท้าทาย และสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างประเทศลุ่มน้ำแม่โขงที่มุ่งสู่สันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
⦁มีคนไทยบางส่วนกังวลเกี่ยวกับปัญหา “ทุนจีนสีเทา” ขณะเดียวกันก็มีคนจีนบางส่วนกังวลว่าการท่องเที่ยวไทยจะไม่ปลอดภัย ฝ่ายจีนจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร
จีนยืนยันเสมอมาว่า พลเมืองและภาคธุรกิจของจีนในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจารีตประเพณีของประเทศนั้นอย่างเคร่งครัด ต้องมีความรับผิดชอบทางสังคม ยึดมั่นดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างประโยชน์ต่อท้องถิ่น ธุรกิจจีนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็เพราะเล็งเห็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดี ฐานรากทางสังคมที่เป็นมิตร และยึดหลัก “อยู่ในไทย เพื่อเมืองไทย” อย่างแน่วแน่ พวกเขาไม่เพียงแต่สร้างงานจำนวนมากให้กับคนไทย ยังช่วยผลักดันการยกระดับและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย และมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น การเหมารวมการกระทำผิดกฎหมายของคนบางส่วนที่น้อยมากว่าเป็นภาพรวมของนักลงทุนจีนในไทย จะไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ เราควรตระหนักและป้องกันการปลุกกระแสโดยบุคคลที่มีเจตนาไม่หวังดี และร่วมกันปกป้องภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจีน-ไทย
ส่วนประเด็นความปลอดภัยของการท่องเที่ยวไทย ก็เกิดการการปลุกปั่นจนเกิดความกังวลของนักท่องเที่ยวจีนจำนวนหนึ่ง แต่ในความเป็นจริง รัฐบาลไทยได้ดำเนินมาตรการมากมายเพื่อยกระดับความมั่นใจและความสะดวกสบายของนักท่องเที่ยวจีน สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยก็กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนจีนได้เข้าใจประเทศไทยที่แท้จริง ปลอดภัย และงดงาม และเราก็หวังว่าฝ่ายไทยจะมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีคุณภาพยิ่งขึ้น และเป็นมิตรยิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยวจีน
⦁ในโอกาสวันชาติจีน ปี 2568 และในวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย ท่านอยากส่งสารถึงประชาชนไทยอย่างไร
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งอยู่บนพื้นฐานของความผูกพันระหว่างประชาชน ความเข้าใจกันและกันระหว่างประชาชนคือพลังที่อบอุ่น มั่นคง และยืนยาวที่สุดในความสัมพันธ์จีน-ไทย ในโอกาสครบรอบ 76 ปีของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย ในนามรัฐบาลและประชาชนจีน ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย พร้อมทั้งขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกภาคส่วนของสังคมไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-ไทยมาโดยตลอด เมื่อมองไปในอนาคต จีนยินดีที่จะร่วมมือกับมิตรสหายในทุกภาคส่วนของไทย ผลักดันให้ความสัมพันธ์จีน-ไทยพัฒนามากขึ้นในอีก 50 ปีข้างหน้า และร่วมกันเขียนบทใหม่ของการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างงจีน-ไทยต่อไป