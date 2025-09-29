กกต.สรุปผลเลือกตั้งศรีสะเกษ ใช้สิทธิ 59.95% จินณ์ตวรรณ ชนะ ได้ 40,246 คะแนน

กกต.สรุปผลเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกษ ใช้สิทธิ 59.95% จินณ์ตวรรณ ชนะ ได้ 40,246 คะแนน ทิ้งห่าง ‘ภูริกา’ 8.6 พัน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ข่าวเลขที่ 373/2568 สรุปผลการลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 (ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ)
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.2568 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 และได้ดำเนินการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอสรุปผลการลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 ประกอบด้วย อ.ขุนหาญ และ อ.ภูสิงห์ ดังนี้
1.จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 127,153 คน
2.จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 76,231 คน คิดเป็นร้อยละ 59.95
3.จำนวนบัตรดี 71,823 ใบ คิดเป็นร้อยละ 94.22 จำนวนบัตรเสีย 1,896 ใบ คิดเป็นร้อยละ 2.49 และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,512 ใบ คิดเป็นร้อยละ 3.29
4.ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคภูมิใจไทย ได้ไปทั้งสิ้น 40,246 คะแนน ส่วน น.ส.ภูริกา สมหมาย ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย ได้ไป 31,577 คะแนน
มาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 กำหนดให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมรายงานผลการนับคะแนน พร้อมทั้งพิจารณาคำร้องหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม และไม่มีคำร้องคัดค้านภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ตามมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือโทรศัพท์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ โทรศัพท์ 0-4561-6205-6 หรือบริการสายด่วน 1444