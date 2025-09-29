รมว.สธ. ปัดตอบ หลัง ‘อนุทิน’ ตั้ง KPI ฟื้นฟอกไตฟรีใน 2 เดือน ถ้าทำไม่ได้ยึดเก้าอี้คุมเอง!!

พัฒนา ปัดตอบ หลัง ‘อนุทิน’ ตั้ง KPI ฟื้นฟอกไตฟรีใน 2 เดือน หากทำไม่ได้ โดนยึดเก้าอี้
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกมาระบุว่า จะนำนโยบายฟอกไตฟรีกลับมา โดยตั้ง KPI ต้องทำให้เห็นภายใน 2 ไม่เช่นนั้นตนจะกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอง โดยนายพัฒนา หันมายิ้ม แต่ไม่ตอบคำถาม
เมื่อถามว่า การตั้ง KPI 2 เดือนจะเป็นการกดดันการทำงานหรือไม่ รวมถึงนโยบาย Quick Win ของกระทรวงสาธารณสุขในช่วง 4 เดือนนี้ นายพัฒนา ไม่ตอบคำถาม ก่อนจะ ขึ้นรถออกจากรัฐสภาไปทันที