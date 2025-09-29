บรรยากาศสุดเศร้า ลูก-พนง.เชิดชัยทัวร์ รับร่าง ‘เจ๊เกียว’ ทักษิณ-เพื่อไทย ส่งพวงหรีดอาลัย

สุดอาลัย ลูกสาว-ลูกชาย พนง.เชิดชัยทัวร์ รอรับร่าง ‘เจ๊เกียว’ เผยคำสั่งเสียสุดท้าย อยากให้เอาศพไว้บ้าน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสุรวุฒิ เชิดชัย อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครราชสีมา ได้เดินทางยังโรงพยาบาลกรุงเทพฯเพื่อรับศพ นางสุจินดา เชิดชัย หรือ “เจ๊เกียว” ก่อนที่ในเวลาประมาณ 13.50 น. ขบวนศพได้เคลื่อนมาถึงยังบริษัทเชิดชัยอุตสาหกรรม จำกัด เพื่อมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมี น.ส.กฤตินี เชิดชัย ลูกสาว, นายอัสนี เชิดชัย และนายสุรวุฒิ เชิดชัย พร้อมด้วยพนักงานในบริษัทเชิดชัยอุสาหกรรม จำกัดและบริษัทในเครือ มายืนรอรับศพของเจ๊เกียวพร้อมกับร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
จากนั้นได้นำศพของเจ๊เกียวไปยังบริเวณห้องภายในบริษัทที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ โดยมีพระมหาต่อ รักษาการเจ้าอาวาสวัดแจ้งในเป็นผู้นำในการประกอบพิธีขอขมาศพ ในขณะเดียวกันก็ได้มีผู้ส่งพวงหรีดมาเคารพศพมากมาย อาทิ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี, นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นายสุวัจน์-พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, พรรคเพื่อไทย, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายชัยวัฒน์-กุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมและนากยกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา, ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นต้น
จากนั้นในเวลา 16.00 น.จะมีการประกอบพิธีรดน้ำศพ และในเวลา 17.00 น. จะมีการเชิญน้ำหลวงอาบศพโดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานในพิธี จากนั้นในเวลา 18.00 น. จะเป็นพิธีสวดอภิธรรม โดยมี น.ส.กฤตินี เชิดชัย พร้อมด้วย นายอัสนี-นางลินดา เชิดชัย และนายสุรวุฒิ-น.ส.โสภิดา คิ้วคชา เชิดชัย เป็นเจ้าภาพ
ภายหลังทาง นายอัสนี เชิดชัย ลูกชายเจ๊เกียว ได้กล่าวถึงคำสอนของแม่ว่า แม่นั้นเป็นคนมองอนาคตไกลเพราะสิ่งที่แม่สร้างมานั้นสร้างเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้สานต่อ และสอนให้ลูกทั้ง 3 คนนั้นมีความประหยัดรู้จักใช้เงิน พร้อมกับสอนให้วางแผนในการทำงานทุกครั้งและก่อนที่แม่จะเสียเคยบอกเอาไว้ตลอดว่า “เอาฉันไว้บ้าน ฉันจะอยู่บ้าน” นายอัสนีกล่าว
