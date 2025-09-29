เปิดประวัติ ส.ว.ประเทือง ท้าหมอวาโย เดี๋ยวเจอกัน ที่แท้พี่ชาย เจ๊นาที เคยสมัครส.ส.ภูมิใจไทย
วันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในช่วงบ่าย ขณะที่นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.พรรคประชาชน อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องฮั้วส.ว. ทำให้สมาชิกวุฒิสภาออกมาประท้วงวุ่น โดย 1 ในนั้น คือ นายประเทือง มนตรี ส.ว. อภิปรายเสียงดังด้วยน้ำเสียงไม่พอใจว่า จะอภิปรายสว.หรือนโยบายรัฐบาล ตอบมา เดี๋ยวได้เจอกัน ทำให้สส.พรรคปชน. รุมประท้วงขอให้นายประเทืองถอนคำพูด ซึ่งนายประเทืองยังไม่ยอมถอนคำพูด บอกว่าจะให้ถอนเรื่องอะไร ทำให้นายปกรณ์วุฒิ กล่าวว่า จะไม่ถอนพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนสมาชิกใช่หรือไม่ ถ้าไม่ถอนก็ให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน ต่อมานายวันมูหะมัดนอร์ ยืนยันว่าต้องถอน ถ้าไม่ถอน ก็นั่งอยู่ในห้องประชุมไม่ได้ ทำให้นายประเทืองยอมถอนคำพูด
สำหรับประวัติ นายประเทือง มนตรี ปัจจุบัน เป็น ส.ว. จากกลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ อายุ 68 ปี ชาว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
เป็นพี่ชาย ของ “เจ๊เปี๊ยะ” นางนาที รัชกิจประการ (นามสกุลเดิม มนตรี ภรรยา ของ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แกนนำพรรคภูมิใจไทย(ภท.) ดูแลพื้นที่ภาคใต้
นายประเทือง เคยลงสมัครรับเลือกตั้ง 2 สมัย เมื่อปี 2544 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. จ.สตูล เขต 1 พรรคราษฎร แต่แพ้ให้กับ “ธานินทร์ ใจสมุทร” จากพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ไป 20,492 ต่อ 13,262 คะแนน
ต่อมาในการเลือกตั้ง ปี 2566 ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย(ภท.) แต่แพ้ให้กับ “ร่มธรรม ขำนุรักษ์ จากพรรคประชาธิปัตย์(ปชป. )ไปด้วยคะแนน 47,848 ต่อ 31,165 คะแนน
จากนั้นได้รับแต่งตั้งเป็น ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นภินทร ศรีสรรพางค์)
ปี 2567 ลงสมัคร ส.ว.กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการทุพพลภาพ ชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น จ.พัทลุง
ได้รับเลือกตั้งในระดับประเทศ มาด้วยคะแนน 58 คะแนน เป็นอันดับ 3 ของกลุ่มที่ 15
ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา
นอกจากนี้ เป็นรองประธานฯคนที่ 3 ใน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร (Entertainment Complex) วุฒิสภาเป็นพี่ภรรยาของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและรมว.คมนาคม