เดือดอีก! อดิศร อัดพวกปล้น อำนาจวุฒิสภา ด้านสว.ทนไม่ไหว ลุกท้า ไม่ถอน เจอกันข้างนอก

สภาเดือด “อดิศร” แฉ “อนุทิน” เอี่ยวคดีฮั้ว ส.ว. หวั่นใช้อำนาจ เป่าคดีหาย จี้เจ้าตัวพูดให้ชัด จะไม่แทรกแซง ลั่น อำนาจวุฒิสภาปล้นมา จน ส.ว.ลุกประท้วง ท้าให้ถอน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ วันแรก
เวลา 16.20 น. นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายตอนหนึ่งว่า สิ่งที่ตนจะพูดไม่มีอคติกับใครทั้งสิ้น ซึ่งตนทราบว่า วันแถลงนโยบายสมควรจะพูดอะไร ซึ่งตนจะอภิปรายตามกรอบข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม การอภิปรายครั้งนี้ต้องกระทบกับบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ ตนก็ไม่ทราบว่าจะไปพูดที่ไหน จึงขอความร่วมมือให้รองประธานรัฐสภาลงจากบัลลังก์ เพื่อให้ท่านประธานรับฟังเรื่องที่ตนจะพูด
นายอดิศรกล่าวต่อว่า ตนมีข้อสงสัยว่าบุคลากร ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเป็นต้นไปทั้งหมด จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรม และระบบนิติรัฐนิติธรรมให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างไร ตนไม่มีความเชื่อมั่น เรื่องคดีฮั้ว ส.ว. ตนไม่พูดไม่ได้ เพราะรัฐสภาประกอบไปด้วย ส.ส.และ ส.ว. ที่มาต้องสุจริต ซึ่งเมื่อตนได้รับข้อมูลมาก็กลัว เพราะ ส.ว.มีอำนาจกลั่นกรองกฎหมาย มีอำนาจคัดเลือกองค์กรอิสระ
นายอดิศรได้โชว์หลักฐานเอกสารขบวนการฮั้ว ส.ว. โดยระบุว่ามีพรรคการเมืองที่อยู่แถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มต้นเสนอแผน เข้าที่ประชุมใหญ่ นัดแนะกันจนได้ ส.ว. ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้ด้วย
นายอดิศรกล่าวว่า ตนจะไว้วางใจได้อย่างไรว่านายอนุทิน จะไม่แทรกแซง 4 เดือนที่ท่านเข้ามา ไม่ใช่ยุบสภา แต่ตนเข้าใจว่าท่านจะมายุบคดีนี้ เพราะหากผลการสอบสวนปรากฏ ต้องถูกยุบพรรค กรรมการบริหารและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต้องถูกตัดสิทธิทางการเมือง
ทำให้ นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ ส.ว. ลุกขึ้นประท้วงทันทีว่า ประธานในที่ประชุมได้อธิบายถึงเรื่องการ ฮั้ว ส.ว.แล้ว จึงขอให้ประธานใช้ข้อบังคับให้สมาชิกซักถามหรืออภิปรายสนับสนุนในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย ไม่ใช่มีแต่เรื่องรัฐบาลชุดที่แล้ว ทำให้ นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานในที่ประชุม บอกให้นายอดิศร รีบสรุปในสิ่งที่อยากให้รัฐบาลทำ
นายอดิศรจึงกล่าวว่า ตนไม่เชื่อนโยบายของรัฐบาล ที่ระบุว่าจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะอำนาจวุฒิสภาท่านปล้นมา แล้วมาเป็นนายกรัฐมนตรี และอยากให้นายกรัฐมนตรีลุกขึ้นมาพูด ว่าจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และอัยการ ท่านต้องบอกนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม จากบุรีรัมย์ ว่าอย่ามายุ่ง
ทำให้ นายบุญจันทร์ นวลสาย ส.ว. ลุกขึ้นประท้วงว่า การพูดว่าอำนาจวุฒิสภาปล้นมานั้นเกินไป และขอให้นายอดิศรถอนคำพูดดังกล่าว พร้อมบอกว่า ถ้าไม่ถอนก็เจอข้างนอก ทำให้นายอดิศรถอนคำว่า ปล้นมา และเปลี่ยนใช้คำว่าสมคบกันอย่างละเอียดลออ
นายอดิศรกล่าวต่อว่า ตนทำหน้าที่ฝ่ายค้าน สงสัยนายอนุทินและอีก 187 คน ที่ดีเอสไอเชิญไป ซึ่งหากเอ่ยชื่อก็ไฟลุกทั้งสภา แล้วจะให้ตนไว้วางใจไปบริหารราชการแผ่นดินแม้แต่ 1 นาทีได้อย่างไร เชื่อว่าคดีนี้ถ้ามีความผิดล้านเปอร์เซ็นต์ เพราะหลักฐานแน่น เสียดายที่พรรคเพื่อนน้องของตนไปค้ำ เพราะแบบนี้ให้อยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ ก่อนจะร่ายกลอนทิ้งท้ายว่า “สุจริต ศรัทธาระบอบประชาธิปไตย ไม่มี แต่ก็ดีใจที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สักสองสามวันก็ยังดี หนูเอย พฤติกรรมฮั้ว ส.ว. หลักฐานรอพิพากษา งุบงิบอำนาจวุฒิสภา อนุทิน ชาญวีรกูล หวย 187”
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า การประท้วงกันไปมาถือเป็นครั้งที่ 2 ที่ ส.ว.มีกิริยาและกล่าววาจาท้าทาย ไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นจึงอยากให้มีการควบคุม เข้าใจว่าแอร์เย็นแต่ท่านอาจจะร้อนตัวนิดหน่อย ขอร้องให้รักษากิริยามารยาท
