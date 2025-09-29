เปิดจดหมาย จุลพงศ์ ขอโทษ เนวิน ยอมรับอภิปรายที่ดินเขากระโดง เป็นข้อมูลเท็จ

เปิดจดหมาย “จุลพงศ์” ส.ส.ปชน. ขอโทษ “เนวิน-ตระกูลชิดชอบ-ชาวบุรีรัมย์” ยอมรับอภิปรายที่ดินเขากระโดงเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด พร้อมบริจาค รพ. 1 หมื่น ลงขอโทษหน้าเฟซบุ๊ก 7 วัน แสดงความรับผิดชอบ
นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ทำหนังสือถึง นายเนวิน ชิดชอบ และครอบครัวตระกูลชิดชอบ เพื่อขอโทษและแสดงความรับผิดชอบต่อการอภิปรายเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ที่ได้อภิปรายในสภา เพื่อลงมติไม่ไว้างใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568 ที่เนื้อหาในการอภิปรายที่พาดพิงถึงครอบครัวตระกูลชิดชอบเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นข้อมูลเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงว่าใช้อิทธิพลทางการเมือง ขัดขวางหน่วยราชการในการปฏิบัติตามกฎหมายและคำพิพากษาของศาลฎีกา เพื่อยึดถือที่ดินเขากระโดงกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อ้างว่าเป็นที่ดินของ รฟท.
นายจุลพงศ์กล่าวว่า เนื้อหาที่ใช้ในการอภิปรายเป็นไปตามสคริปต์ที่ทีมงานจัดทำให้ โดยตนเองเป็น ส.ส.สมัยแรก และประมาทเลินเล่อไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และแผนที่ที่ได้รับจากการรถไฟฯอย่างละเอียด จึงหลงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากที่ได้รับทราบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากผู้รับมอบอำนาจและทนายความของนายเนวิน ชิดชอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2568 จึงได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ครอบครัวตระกูลชิดชอบมิได้มีเจตนาที่จะครอบครองที่ดินเขากระโดงโดยผิดกฎหมายมาตั้งแต่ต้น และไม่เคยใช้อิทธิพลทางการเมือง บังคับให้หน่วยราชการดำเนินการใดๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน และมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อรักษากระบวนการยุติธรรมของประเทศ
“ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงสำนึกผิดในการกระทำ และยอมรับว่าเนื้อหาการอภิปรายดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมด จึงขอแสดงความสำนึกผิด โดยขอแสดงความเสียใจและขออภัยอย่างสูงต่อนายเนวิน ชิดชอบ ครอบครัวตระกูลชิดชอบทุกท่าน และชาวบุรีรัมย์ และเพื่อแสดงความจริงใจในความสำนึกผิดในครั้งนี้ จะขอบริจาคเงิน 10,000 บาท เพื่อเป็นการขอโทษแก่ประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากการอภิปรายของผม รวมทั้งเผยแพร่เนื้อหาตามหนังสือที่ขอโทษบนหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยปักหมุดไว้บนหน้าแรกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน หวังว่าท่านและครอบครัว จะเห็นความจริงใจและให้อภัยในการกระทำที่ผิดพลาดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการกระทำผิดในฐานความผิดนี้ครั้งแรกในชีวิต” นายจุลพงศ์กล่าว
