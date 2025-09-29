นายกฯ ปัดตอบปมหารือ บิ๊กเล็ก-สีหศักดิ์ บอกเป็นเรื่องความมั่นคง ปลื้มรมว.กต.ปกป้องศักดิ์ศรีประเทศ 2ต.ค.ถก สมช. ลั่นคุยทางการกับกัมพูชาเท่านั้น ขอเว้นวรรคสัมพันธ์พี่น้องก่อน
เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการพูดคุยกับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ และพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม ว่าได้มีการรายงานเรื่องชายแดนไทย-กัมพูชา หรือไม่ ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงขออนุญาตไม่ตอบ ทั้งนี้ ตนได้นัดประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ช่วงเช้าวันที่ 2 ต.ค.นี้
เมื่อถามว่า มองการประชุมเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (UNGA) ที่ผ่านมาอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ดีมาก ซึ่งนายสีหศักดิ์บอกว่าหลายประเทศเข้าใจจุดยืน และท่าทีของประเทศไทย
ส่วนที่นายสีหศักดิ์ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนอย่างมาก นายกฯ กล่าวว่า ท่านทำหน้าที่ปกป้องเกียรติภูมิ เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของประเทศไทย และประชาชนคนไทยอย่างสุดความสามารถ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชม และท่านรีบบินกลับมา เพื่อมาร่วมการแถลงนโยบายของรัฐบาล
“มีคนอย่างท่านอยู่ในรัฐบาล ก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางใจได้ว่าเราไม่มีวันที่จะเสียเปรียบหรือต้องเสียประโยชน์ใดๆ ให้กับประเทศกัมพูชาอย่างแน่นอน“ นายกฯ กล่าว
เมื่อถามว่า ทางกัมพูชาได้ติดต่อประสานอะไรมาหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยัง ขณะนี้การประสานหรือการติดต่อใดๆ ต้องเป็นเรื่องอย่างเป็นทางการ หากเป็นเรื่องการทหารก็ต้องพูดกับฝ่ายทหาร เรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์หรือเรื่องทางการทูตก็ต้องติดต่อทางช่องทางตรง ส่วนความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกันอยู่ ขณะนี้คงต้องพักกันไว้ก่อน เพราะถือว่าเป็นเรื่องของประเทศ ใครจะมาพูดกันฉันพี่ฉันน้อง ก็ถือให้เป็นความรู้สึกที่ดีๆที่เราเก็บเอาไว้ ถ้าเรื่องของประเทศประโยชน์ของประเทศ ถ้าเราคุยกันแล้วรู้เรื่อง โดยที่กัมพูชาต้องรับเงื่อนไขทุกอย่างที่ประเทศไทยนำเสนอ เราค่อยใช้ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเอากลับมากระชับกันอีกที แต่ขณะนี้ไม่ได้ ทุกอย่างจะต้องเป็นทางการ