จุลพงศ์ แจงหนังสือขอโทษ เนวิน อยากให้จบอาญา รับมีผลกระทบทำหน้าที่ส.ส.

‘จุลพงศ์’ แจง หนังสือขอโทษ ‘เนวิน’ อยากให้คดีอาญาจบโดยเร็ว เหตุกระทบหน้าที่ ส.ส. ยัน อภิปรายวันนี้เป็นความจริง พร้อมตรวจสอบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 29 กันยายน นายจุลพงศ์ อยู่เกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน โพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีการส่งหนังสือขอโทษ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ด โดยระบุว่า
ตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่าผมได้มีหนังสือขออภัยคุณเนวิน ชิดชอบ หนังสือดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเนื้อหาบางส่วนจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแพทองธารเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยไม่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ของผมในการอภิปรายเรื่องเขากระโดงในวันนี้
ผมขอเรียนว่าหลังจากที่มีความพยายามในการดำเนินคดีกับผม การที่ผมขออภัยในคราวนั้น มีส่วนมาจากความต้องการของผมที่อยากให้คดีความอาญาอันเป็นอุปสรรคการทำงานในหน้าที่ ส.ส.ของผมจบลงโดยเร็ว
ผมจึงขออภัยกับประชาชนมา ณ ที่นี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อมุมมองของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของผม
อย่างไรก็ตาม ผมขอยืนยันว่าในการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลวันนี้ (วันที่ 29 กันยายน 2568) ข้อมูลที่ผมอภิปราย เป็นความจริงทุกประการ และผม จะทำหน้าที่ต่อไปในฐานะผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล