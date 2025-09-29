ปชน. กางไทม์ไลน์ 4 เดือน แนะรบ.ทำตามนี้ จะลดค่าไฟให้ปชช.ได้ หน่วยละ 30 สต.

สส.ปชน. กางไทม์ไลน์สอนรัฐบาล ‘อนุทิน’ แต่ละเดือนควรทำอะไรเพื่อลดค่าไฟให้ปชช. บอก หากทำได้ค่าไฟจะลดลงได้อย่างน้อย 30 สตางค์ต่อหน่วย
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ) เป็นพิเศษ มี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ
จากนั้น 20.30 น. นายศุภโชติ ไชยสัจ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) อภิปรายว่า ทุกคนทราบดีว่าสถานการณ์ทางการเมืองเราอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ปกติ และรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เข้ามาเพื่อบริหารประเทศในวาระปกติ 4 ปี แต่เป็นรัฐบาลเฉพาะกาล ที่ตกลงกันอย่างชัดเจนว่าจะทํางานเพียงแค่ 4 เดือน แล้วคืนอํานาจให้พี่น้องประชาชนผ่านการยุบสภา
ดังนั้น สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากรัฐบาลนี้ไม่ใช่การสร้างโครงการใหม่ที่หวือหวา วาดฝันให้กับประชาชน ไม่ใช่การเดินหน้าโครงการที่ซับซ้อนเกินกําลังตัวเอง แต่สิ่งที่ทุกคน รวมถึงตนพอจะคาดหวังกับรัฐบาลนี้ได้ภายใต้กรอบระยะเวลาสั้นๆ คือ การเข้าไปสะสางปัญหาเก่าที่รัฐบาลในอดีตปล่อยปละละเลย
นายศุภโชติ กล่าวต่อว่า สิ่งที่ตนยังไม่เห็นในคําแถลงนี้คือ รัฐบาลจะเข้าไปสะสางปัญหาเก่าที่เป็นต้นเหตุหลักของค่าไฟแพง เนื่องจากประเทศไทยกําลังเจอวิกฤตพลังงานที่สะสมมายาวนาน ฉะนั้น ในช่วงเวลาที่มีอยู่จํากัดเพียง 4 เดือน ตนขอเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ดําเนินงานเพียง 4 เรื่องใหญ่เท่านั้น ซึ่งจะเป็น 4 เรื่องที่จะช่วยลดค่าไฟให้ประชาชน รวมไปถึงเป็นการสร้างฐานของประเทศให้แข็งแรงได้ และขอยืนยันว่า ทุกเรื่องที่ตนกําลังจะอภิปรายนั้น รัฐบาลสามารถตัดสินใจได้ทันทีบนโต๊ะประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ท่านนายกฯ นั่งเป็นประธาน
โดยเดือนที่ 1 ยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแบบ Adder เนื่องจากปัญหาที่เรื้อรังที่สุดอย่างหนึ่งคือสัญญา Adder ที่รัฐเคยทํากับผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนในอดีต โดยให้การสนับสนุนเพิ่มจากราคาปกติ เพื่อจูงใจการลงทุนในช่วงที่เทคโนโลยียังใหม่ แต่เวลาผ่านไปสิบกว่าปี ต้นทุนพลังงานหมุนเวียนลดลงมหาศาล ราคาพลังงานแสงอาทิตย์และลมถูกลงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ แต่สัญญา Adder ยังคงบังคับใช้อยู่ แถมยังเป็นสัญญาที่ถูกตีความว่า ไม่มีวันหมดอายุจะเป็นไปได้อย่างไร ในเมื่อต้นทุนพลังงานหมุนเวียนลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีเอกชนจํานวนหนึ่งที่ยังคงขายไฟให้กับพี่น้องประชาชนในราคาที่แพงกว่า 3 บาท ทั้งที่ต้นทุนของโรงไฟฟ้าเหล่านี้อยู่แค่ 1 บาทกว่าเท่านั้น ถ้าเทียบกับโครงการ RE Big Lot ของปีที่แล้วที่ เราบ่นกันว่าแพง ยังแค่ 2 บาท แต่สัญญา Adder ในอดีตอันนี้ กลับรับซื้อ 3 บาท แถมซื้อไปเรื่อยๆ แบบไม่จบไม่สิ้น สิ่งนี้ชัดเจนว่าทําให้ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟที่สูงกว่าความเป็นจริง
ทั้งนี้ หากยกเลิกได้ เราจะสามารถช่วยลดค่าไฟได้ถึง 17 สตางค์ต่อหน่วย ดังนั้น เดือนแรกของรัฐบาลนายอนุทิน จึงขอให้เริ่มต้นด้วยการทบทวนและยกเลิกสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้
นายศุภโชติ กล่าวอีกว่า ส่วนเดือนที่ 2 ยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้า RE Big Lot โดยสิ่งที่รัฐบาลต้องทําทันทีคือ 1.ต้องหยุดโครงการที่ยังไม่เซ็นสัญญา 2.ต้องเจรจาลดราคาโครงการที่เซ็นไปแล้ว และ 3.ทุกอย่างต้องเปิดเผยต่อประชาชน รัฐบาลใหม่ต้องตอบให้ชัดว่าจะเดินหน้าต่อ หรือจะยกเลิก และหากรัฐบาลบอกว่าอยากส่งเสริมพลังงานสะอาดจริงๆ ก็ต้องทําใหม่ ทําให้ทุกขั้นตอนโปร่งใสและแข่งขันเสรี โดยเฉพาะการผลักดันโครงการ TPA หรือ Third Party Access แทนเพื่อเปิดให้เอกชนและชุมชนซื้อไฟตรงจากผู้ผลิตได้ ไม่ต้องผ่านการผูกขาด ฉะนั้น เดือนที่ 2 รัฐบาลต้องสะสางโครงการ RE Big Lot ให้เด็ดขาด และเดินหน้าสู่ระบบแข่งขันเสรีแบบ TPA
เดือนถัดมา เดือนที่ 3 ยกเลิกการก่อสร้าง LNG Terminal 3 ที่ผ่านมา เราลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่จําเป็น เช่น โครงการก่อสร้าง LNG Terminal 3 ทั้งที่เรามีเทอมินอล 1 และเทอมินอล 2 ที่ยังไม่ได้ใช้เต็มศักยภาพเลย แล้วทำไมเราต้องสร้างเทอมินอล 3 ด้วย เพราะเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้สร้าง LNG Terminal 3 มันเข้าไปแฝงอยู่ในค่าไฟของพี่น้องประชาชน ถ้ารัฐบาลจะอ้างว่า ต้องสร้างเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออก LNG ในภูมิภาค ตนขอถามกลับว่า ทําไมเราต้องเอาต้นทุนค่าไฟของประชาชนมาแบกรับความเสี่ยง แทนนายทุนหรือเจ้าของโครงการด้วย และหากโครงการขาดทุน ประชาชนต้องแบกรับค่าไฟที่สูงขึ้น ประชาชนมีแต่เสียกับเสีย
ฉะนั้น สิ่งที่รัฐบาลต้องทํามีเพียงอย่างเดียว คือ ออกมติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เพื่อยกเลิกมติเดิมครั้งที่ 3/2564 ที่ให้เอาต้นทุนของโครงการนี้มาอยู่ในค่าไฟของพี่น้องประชาชน ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้จะเป็นสัญญาณชัดเจนว่า รัฐบาลนายอนุทินเป็นรัฐบาลที่สืบทอดผลประโยชน์เก่าหรือเป็นรัฐบาลที่กล้าเลือกยืนข้างประชาชนกันแน่
สำหรับเดือนที่ 4 จัดทําแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan หรือ PDP) ใหม่อย่างโปร่งใส เนื่องจากแผน PDP คือหัวใจของนโยบายพลังงาน ฉะนั้น รัฐบาลนายอนุทินต้องทําให้แผน PDP ใหม่มี 4 หลักการสําคัญ ดังนี้ 1.โปร่งใส ข้อมูลและเอกสารทุกขั้นตอนต้องมีการเปิดเผยและตรวจสอบได้ 2.มีส่วนร่วม ทุกฝ่ายต้องเข้ามาเสนอความคิดเห็น และนําไปปรับใช้จริง 3.ตรวจสอบได้ มีกลไกอิสระคอยกลั่นกรอง ป้องกันการแทรกแซง และ 4.บรรลุเป้าหมายประเทศ ความมั่นคงพลังงาน ต้นทุนที่ป็นธรรม และ Net Zero 2050
“รัฐบาลนี้มีเวลาแค่ 4 เดือน ประชาชนไม่ต้องการปัญหาใหม่ แต่ต้องการให้แก้ปัญหาเก่าให้เห็นผลจริง ๆ เดือนละ 1 เรื่อง ต้องทํา 4 เรื่อง หรือถ้ารัฐบาลมีความพร้อมสามารถทําทั้งหมด พร้อมกันได้ทันที ซึ่งทําครบทั้ง 4 เรื่อง ค่าไฟจะลดลงได้อย่างน้อย 30 สตางค์ต่อหน่วย และจะช่วยประชาชน หนึ่งครอบครัวจะประหยัดได้ร้อยกว่าบาทต่อเดือน หากทําได้ประชาชนจะเห็นว่านี่คือรัฐบาลที่กล้าเปลี่ยนแปลง แม้เป็นรัฐบาลเฉพาะกาล แต่ถ้าไม่ทํา ประชาชนจะตัดสินเองในวันเลือกตั้งว่าใครทําเพื่อเขา หรือใครแค่ยื้อเวลา โดยไม่ทําอะไรเลย” นายศุภโชติ กล่าว