เลขาฯพท. ไม่ทน ดร.จอห์น ตีจากแล้วยังเผาบ้านเก่า ลั่นพรรคต่างหากไว้ใจ ยื่นโอกาสให้ตลอด

‘เลขาฯบอย’ ไม่ทน โต้ ‘ดร.จอห์น’ ออกจาก ‘เพื่อไทย’ แล้วอย่าเผาบ้าน ซัด พรรคไม่เอื้อการทำงานแล้วแค่คำพูดสวยหรู ลั่น ไว้ใจ-หยิบยื่นโอกาสให้ตลอด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีกระแสข่าวกลุ่ม สก.พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่มี นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ส.ก.ลาดกระบัง อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) พาทีม ส.ก.พรรค พท.บางส่วนลาออกและไปสังกัดพรรคกล้าธรรม (กธ.) นั้น ล่าสุด นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้วและเลขาธิการพรรค พท. เปิดเผยว่า ในฐานะเลขาธิการพรรค พท. ตนขออย้ำชัดว่า การอ้างว่าพรรคไม่เอื้อการทำงานนั้นเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู แต่ไม่ตรงกับความจริง เพราะสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือ พรรค พท.ต่างหากที่หยิบยื่นโอกาสและความไว้วางใจให้คุณมาตลอด ทั้งตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานคร และตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ตำแหน่งเหล่านี้คุณไม่มีวันได้หากพรรคไม่สนับสนุน
นายสรวงศ์ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในฐานะที่คุณเป็น ส.ก.เขตลาดกระบัง ก็เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยที่ส่งคุณเข้าสู่สนามการเมือง และตลอดมาในพื้นที่คุณยังได้รับการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองจากท่าน น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. พรรค พท. มาอย่างต่อเนื่อง
“วันนี้คุณเลือกที่จะเดินออกไป นั่นคือการตัดสินใจของคุณ แต่สิ่งที่สังคมจับตามองคือ คุณจะพิสูจน์ได้จริงหรือไม่ว่าทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพียงสร้างข้ออ้างกลบเกลื่อนการหนีความรับผิดชอบ และขอย้ำว่า การเผาบ้านที่ตัวเองเคยนั่งอยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ลูกผู้ชายพึงกระทำ” นายสรวงศ์กล่าว