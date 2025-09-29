อนุทิน อารมณ์ดีเข้าสภาพรอบดึก ถามสื่อทำไมยังไม่กลับบ้าน ‘จุลพันธ์’ แวะทักทาย

อนุทิน อารมณ์ดีเข้าสภารอบดึก ถามสื่อทำไมยังไม่กลับบ้าน ก่อนเดินทั่วห้องประชุม ฟังสมาชิกรัฐสภาอภิปรายแถลงนโยบาย ชื่นมื่น! ‘จุลพันธ์’ แวะทักทาย-ยกมือไหว้ด้วย
เมื่อเวลา 21.33 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าอาคารรัฐสภาอีกครั้ง หลังจากออกจากรัฐสภา เพื่อปฏิบัติภารกิจส่วนตัว โดยเมื่อมาถึง นายอนุทิน ได้ทักทายผู้สื่อข่าวว่า “ทำไมยังไม่กลับบ้าน” ก่อนจะเข้าห้องประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อรับฟังการอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลต่อสมาชิกรัฐสภา และยืนยันว่าจะรับฟังการอภิปรายจนกว่าจะจบ
โดย นายกรัฐมนตรี ได้เดินเข้าไปยังที่นั่งของ ส.ส. ทักทายลูกพรรคภูมิใจไทย อย่างอารมณ์ดี และพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ซึ่งช่วงหนึ่ง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้เข้ามายกมือไหว้ทักทายด้วย