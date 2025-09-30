การเมือง

รักชนก จี้ อนุทิน-ตรีนุช สาง 4 ปมฉาวประกันสังคม ด้าน ลูกสันติ ลุกแจงไม่เกี่ยว​บริษัทซื้อตึก SKYY9

‘รักชนก’ จี้ ‘อนุทิน-ตรีนุช’ สาง 4 ปม​ ฉาวประกันสังคม ลั่น ‘ประชาชนกินข้าว ไม่ได้กินหญ้า’ ก่อนยกผังรัฐนตรี​ เอี่ยวปัญหาก.แรงงาน​ บอก​ ยกมือโหวตอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรี​ ให้ยุบสภา-แก้ไขรัฐธรรมนูญ ลั่น​ ไม่ได้เลือกให้แต่งตั้งคนที่ เฮงซวย คดโกงมาเป็นรัฐมนตรี​ ด้านพัฒนา​ ลุกแจ้งไม่เกี่ยวข้อง​บริษัทซื้ออาคาร​-ไม่เคยติดต่อสำนักงานประกันสังคม

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย นำทีม ครม.เข้าแถลงนโยบายรัฐบาล ระบุว่า ครม.ขอแถลงหลักการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายสำคัญของรัฐบาล จะยึดหลักสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1.พิทักษ์รักษาไว้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.ยึดมั่นหลักนิติธรรม บังคับใช้กฎหมายเป็นธรรม บริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานธรรมาภิบาล

เมื่อเวลา​ 22.00 น. วันที่ 29 กันยายน ที่รัฐสภา​ น.ส.รักชนก ศรีนอก​ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน กล่าวอภิปรายนโยบายรัฐบาล ว่า​ แม้ว่าเวลารัฐบาลจะไม่นาน​ แต่ก็พอที่จะสะท้อน ซึ่งตอนนี้กรณีประกันสังคมได้ แม้ว่าตอนนี้จะมีคนได้รับกรรมไปบางส่วน​ แต่บางคนก็ยังเสพสุขกองเงิน รัฐบาลชุดนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับตึก​ SKYY9​ อย่าง​ นายพัฒนา พร้อมพัฒน์​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​สาธารณสุข​ เคยเป็นอดีตเจ้าของตึก SKYY9​ แต่เมื่อวันนี้มาเป็น ครม.จึงควรจะให้ความเห็นได้ดีที่สุดว่าราคาควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ การที่ นายสุชาติ​ ชมกลิ่น​ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาระบุว่าใสซื่อ​ มือสะอาดอยู่คนเดียว ทั้งที่รอบตัวสกปรก​ประชาชนกินข้าว​ ไม่ได้กินหญ้า​ มีกลิ่นทุจริตแรงมาก​ หากท่านบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง​ สิ่งที่ควรจะทำคือต้องให้ความร่วมมือและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวน

น.ส.รักชนก​กล่าวว่า​ การยกมือโหวตในอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีคือให้ยุบสภาใน 4 เดือนและริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญวางหมุดหมายแรกไม่ได้เลือกให้แต่งตั้งคนที่ เฮงซวย คดโกงมาเป็นรัฐมนตรี​ ก่อนขึ้นแผนผังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับตึก SKYY9 จึงกังวลว่าจะเกิดความเตะถ่วงด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวจึงไม่มั่นใจว่ากระบวนการสืบสวนสอบสวนจะตรงไปตรงมา เพราะกระบวนการสอบวินัยถูกขัดขวางอย่างหนัก

ขณะที่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม​ จะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ถ้าไม่มีการเลือกตั้งสิทธิต่างๆ จะวนเวียนอยู่ที่เดิม​ ไม่มีวันได้รู้ว่าใครได้ทำอะไรไว้ในสำนักงานประกันสังคม​ หรือโครงการใดต่อคอร์รัปชั่นหรือถูกชงมาอย่างไร จึงมีความพยายามล้มการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม​ เพราะคนรู้เยอะก็แฉเยอะ การแก้ระเบียบการเลือกตั้งจึงไม่มีตัวแทนของผู้ประกันตน นำมาซึ่งข้อสงสัยว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมหรือไม่ จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าการเสนอแนวทางการเลือกมาจากกรรมาธิการของ ส.ว.​ จึงมีความพยายามใช้โมเดลเดียวกับ ส.ว.​ พร้อมขอให้ น.ส.ตรีนุช​ เทียนทอง​ รัฐมนตรีว่าการตอบคำถามในการตรวจสอบการซื้อตึก​ SKYY9 และแนวทางการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

ขณะเดียวกัน น.ส.รักชนก​ ยังได้วิจารณ์การบริหารกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท​ โดยใช้ระบบราชการ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีเท่าที่ควร พร้อมเปิดเผยเหตุผลที่เคยได้รับว่าที่ไม่จ้างมืออาชีพระดับโลกมาบริหารเพราะ “คนในประกันสังคมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก ฟังไม่รู้เรื่อง” เธอจึงเรียกร้องให้มีการผลักดันกรอบการลงทุนใหม่ที่อ้างอิงมาตรฐานสากล ซึ่งจะป้องกันการลงทุนที่ส่อทุจริตแบบกรณีตึก SKYY9 ได้ โดยระบุว่ากรอบการลงทุนใหม่นี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว แต่ถูกข้าราชการระดับบริหารขัดขวางไม่ให้ผ่าน

โดย น.ส.รัชนก​ ยังเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีและ น.ส.ตรีนุช​ ว่า 4 ​เดือน​ 4 งาน ที่อยากให้เร่งรัดกระบวนการสอบวินัยกรณีลงทุนซื้อตึก​ SKYY9 และลงโทษคนผิดใน 3 เดือน ต้องไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและต้องไม่มีการเตะถ่วงเวลาให้ล่าช้าเกินกว่ากำหนด พร้อมผลักดันกรอบการลงทุนใหม่​ ปราบผีตึกสกายนายไม่ให้เกิดขึ้นอีก รวมไปถึงนโยบายโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลประกันสังคมให้เจ้าของเงินได้รับทราบ

นายชินโชติ​ แสงสังข์ ส.ว. กล่าวช่วงหนึ่งว่า​ การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายมีผู้สมัคร 280 คนตนเป็น 1 ใน 280 คน บอร์ดปัจจุบันสมัครในนามกลุ่มก้าวหน้าของพรรคการเมืองหนึ่ง​ และมีผู้นำของพรรคนี้มาช่วยกันหาเสียงทั่วประเทศ​ ซึ่งตนยืนยันถึงเจตนาว่าไม่ได้มีการล้มการเลือกตั้งบอร์ดผู้ประกันตน

ทำให้ นายสหัสวรรษ​ คุ้มคง​ ส.ส.ชลบุรี​ พรรคประชาชน​ กล่าวยืนยันว่า กลุ่มก้าวหน้าไม่ได้ลงในนามของพรรคการเมืองใดๆ​ และทีมประกันสังคมก้าวหน้า​ ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่ตนสังกัด​ เพียงแต่เป็นพันธมิตรทำงาน

ขณะที่ นายพัฒนา ขอใช้สิทธิแจ้งบริษัทที่ตนเคยร่วมบริหาร ได้ซื้ออาคาร ปี 2560 ในสภาพอาคารร้าง และปี 2562 ขายในราคา​ 2,000 ล้านโอนกรรมสิทธิ์​ในปีเดียวกัน​ มีการปรับปรุงอาคาร ยืนยันว่าในส่วนที่ตนกับบริษัทที่เคยร่วมบริหารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับผู้ซื้อคือบริษัท I.C.E. แต่อย่างใดและไม่เคยติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงาน

 