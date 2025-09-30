สุชาติ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบ อัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าห้องทำงาน ภูมิใจนั่งรองนายกฯครั้งแรก

‘สุชาติ’ สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบ อัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าห้องทำงาน เสริมสิริมงคล ขอพรให้ ครม.-ขรก.สุขภาพแข็งแรง ทำงานเพื่อประชาชน
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 30 กันยายน นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตาศาลยาย และถวายเครื่องบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะทำงาน ข้าราชการของกระทรวงทรัพยากรฯ รวมถึงนายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วย ประจำนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม
นายสุชาติให้สัมภาษณ์ว่า บ้านเมืองเรามีสิ่งที่พวกเราเคารพนับถือ จึงขอให้ปกป้องและคุ้มครองพวกเราและทีมงานทุกคน ข้าราชการ รวมถึงคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง เราจะทำงานให้ประเทศชาติบ้านเมืองด้วยความเข้มแข็งและเสียสละ ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ตนได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและทำงานในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ดังนั้น พวกเราจะปฏิบัติตามสิ่งที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตามพระราชดำรัสที่พระราชทานกำลังใจ เราต้องถ่ายทอดให้ข้าราชการได้รับทราบว่าพระองค์ท่านพระราชทานกำลังใจ เราต้องทำงานให้ดีที่สุดตามที่ได้รับมอบหมาย แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นาน จึงต้องมีกรอบระยะเวลาเร่งด่วน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
นายสุชาติกล่าวว่า ตนดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีดูแลในภาพรวมหลายอย่าง จะทำงานแบ่งเบาภาระและปัญหาให้กับนายกรัฐมนตรี ขณะที่ตำแหน่ง รมว.ทรัพยากรฯต้องทำภารกิจหลักคือการพิทักษ์ผืนป่า ดูแลประชาชนที่อยู่กับป่าไม่ให้มีปัญหา เราต้องใกล้ชิดกับประชาชน และแก้ปัญหา ทั้งเรื่องน้ำและมลพิษ รวมถึงดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งทุกอย่างสัมพันธ์กับประชาชนอย่างมากในหลายมิติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลแล้ว นายสุชาติได้อัญเชิญพระพุทธชินราชเข้าห้องทำงานชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อัญเชิญพระพุทธชินราชไปไว้ในห้องทำงานที่กระทรวงทรัพยากรฯเช่นเดียวกัน