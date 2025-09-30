เอกนิติ เผย สัปดาห์นี้เร่งถกใช้งบฯ 68 ‘คนละครึ่ง’ ยังไม่เข้า ครม. ยันคิกออฟ ต.ค.นี้

เอกนิติ เผย คนละครึ่งไม่ทันพิจารณาใน ครม.วันนี้ แต่คิกออฟภายในต.ค.แน่นอน ชี้ เร่งถกใช้งบ 68 ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณวันนี้
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในช่วงเย็นวันนี้ ว่า การพิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการคนละคนครึ่ง ไม่ทันการพิจารณาในที่ประชุมครม.วันนี้ แต่น่าจะเข้าสู่การพิจารณาสัปดาห์หน้า ส่วนสาเหตุที่ไม่ทันจะขอชี้แจงภายหลัง พร้อมยืนยันว่า โครงการคนละครึ่งจะดำเนินการได้ทันในเดือนตุลาคมแน่นอน
รมว.คลัง กล่าวต่อว่า ส่วนวาระที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาวันนี้เป็นเรื่องงบประมาณ โดยเฉพาะงบประมาณปี 2568 ซึ่งวันนี้วันสุดท้ายของปีงบประมาณ ซึ่งจะนำมาใช้ในหลายส่วน อาทิ การรักษาวินัยการเงินการคลังในการคืนหนี้ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และจะใช้ในอีกหลายโครงการ