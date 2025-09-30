อนุทิน ยันทุกพรรคก็หาเสียง หลังถูกจวก คนละครึ่งหาเสียงล่วงหน้า ชี้กระตุ้นศก.ได้
เมื่อเวลา 08.50 วันที่ 30 ก.ย. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในวันแรก ว่า การอภิปรายการประชุมครบเวลา แล้ววันนี้ก็มาฟังอภิปรายต่อ ก็ดี ทั้ง สส.และสว. ได้ให้คําแนะนํา ข้อคิด ข้อติติง ซึ่งคณะรัฐมนตรี
(ครม.)ก็ได้บันทึกกันไว้ และตรงไหนที่สามารถนําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ ก็จะดําเนินการตามนั้น
เมื่อถามว่า สส. พรรคประชาชนมีการพุ่งเป้าไปที่นโยบายเรื่องเงินคนละครึ่ง ว่าเป็นการรีบร้อนเกินไปและหาเสียงล่วงหน้า นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่รู้จะตอบยังไง เวลาทํางานมีแค่ 4 เดือน และสไตล์การทํางานของครม. ชุดนี้ คืออันไหนทําได้ก็ต้องทําเลย ไม่มีคําว่ารีบร้อน มีแต่ทําด้วยความรวดเร็ว และผ่านการกลั่นกรอง ผ่านการดําเนินการ ที่ถูกต้องโปร่งใส มีประโยชน์
เมื่อถามต่อว่า มีการมองด้านลบในเรื่องการหาเสียงล่วงหน้า จะอธิบายอย่างไร นายกฯ กล่าวว่า ตน ว่าทุกพรรคก็หาเสียงหมด การอภิปรายด้วยข้อมูลต่างๆ การอภิปราย ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นในสภา ก็คือการหาเสียงอย่างหนึ่ง ผู้สื่อข่าวอย่าจับไปเป็นประเด็น ทุกครั้งที่มีการพูดในสภา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหน ก็คือการพูดให้พี่น้องประชาชนฟัง ไม่ได้พูดให้ฟังเกันองแค่นี้
เมื่อถามว่า รัฐบาลมั่นใจใช่หรือไม่ ว่าโครงการคนละครึ่งที่ลงไป จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นตรงนี้ นายกฯ กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่แล้ว ประชาชนลงครึ่งหนึ่งรัฐลงครึ่งหนึ่ง ฉะนั้นถ้าประชาชนไม่ลง ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวอะไร โครงการก็จะไม่เกิดประโยชน์ เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนลงครึ่งรัฐลงครึ่ง ก็เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินของการใช้จ่าย มันก็น่าจะเป็นการกระตุ้น และเกิดการไหลเวียนของเม็ดเงิน จากทอดสู่ทอด
เมื่อถามว่า การประชุมครม.นัดแรกหลังการแถลงนโยบายมีวาระอะไรเป็นพิเศษ นายกฯ ตอบว่า มีหลายวาระ เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องเร่งทำนโยบายที่เราได้แถลงเอาไว้
เมื่อถามต่อว่า มองอย่างไร ที่คะแนนนิยมของนายอนุทินดีขึ้นมา จากผลโพลสํารวจ นายอนุทินไม่ตอบคําถาม โดยบอกว่า”อมโบตันอยู่พูดไม่ค่อยชัด ”
เมื่อถามอีกว่า เมื่อวานนี้สมาชิกรัฐสภาที่กังวลว่ารัฐบาลจะใช้ภาษีประชาชนในการหาเสียงครั้งหน้า เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคําถามดังกล่าว เพียงหัวเราะ พร้อมระบุว่า”ขอบคุณมาก เปิดประชุมแล้ว ” และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันที