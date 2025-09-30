จิราพร ชี้รบ.ตั้งใน 3 เดือน ตามคำพูดผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน ห่วงนายกฯเป็นผู้ต้องหา ขรก.ไม่กล้ายุ่ง

‘จิราพร’ ตั้งข้อสังเกต รบ.อนุทิน เกิดท่ามกลางสถานการณ์ผิดปกติ ตามคำประกาศประเทศเพื่อนบ้านเป๊ะราวจับวาง เชื่อ 4 เดือน ภท.เร่งสะสม ส.ส. เย้ย รบ.เกิดจาก MOA แต่ทำตาม MOA น้อยสุด ต้องโดนซักฟอก ติง MOA คืนชีพฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจพิเศษเต็มรูปแบบ
เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ มีนายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ฐานะรองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญเป็นวันที่ 2 โดยเริ่มในเวลา 09.00 น.
น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า รัฐบาลที่นำการแถลงโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ เป็นรัฐบาลพิเศษ เกิดท่ามกลางสถานการณ์ที่ผิดปกติ และจัดตั้งรัฐบาลด้วยวิธีพิสดาร ที่บอกว่าเกิดจากสถานการณ์ผิดปกติเพราะหลังจากพรรคภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลในวันที่ 18 มิ.ย. ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ต่อมาในวันที่ 24 มิ.ย.ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านได้ประกาศว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนนายกฯ ในอีก 3 เดือน คำประกาศของประเทศเพื่อนบ้านเพียงหนึ่งอาทิตย์ในวันที่ 1 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯในขณะนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที และในที่สุดวันที่ 29 ส.ค.ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.แพทองธารพ้นจากตำแหน่งนายกฯ จนตอนนี้เกิดรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ที่นำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
น.ส.จิราพรอภิปรายว่า นับเวลาดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยเรามีรัฐบาลใหม่ใน 3 เดือนตามที่ผู้นำประเทศเพื่อนบ้านประกาศไว้จริงๆ เป็นความน่าอัศจรรย์ว่าความเคลื่อนไหวของผู้นำประเทศเพื่อนบ้านสอดคล้อง สอดประสานกับการตั้งรัฐบาลในประเทศไทยพอดีดิบพอดีอย่างน่าเหลือเชื่อ เป๊ะราวกับว่าจับวาง นอกจากนี้ในระหว่างการเปลี่ยนรัฐบาลจนถึงวันตั้งรัฐบาล เราจะพบว่ามีข่าวลือ มีความลึกลับเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลมากมาย แม้แต่แกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคยังบอกว่าพูดไม่ได้ ทำให้หลายคนสงสัยว่าแท้จริงแล้ว MOA ที่ทำให้ทำให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยภาคพิสดารนี้อาจเป็นเพียงแค่ข้อตกลงฉากหน้า แต่แท้จริงแล้วฉากหลังมีข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุไว้ใน MOA อีกหรือไม่ เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนคาใจว่าข้อตกลงเหล่านั้นคืออะไร หรือมีเบื้องหลังใน MOA อย่างไร
น.ส.จิราพรอภิปรายต่อว่า พรรคฝ่ายค้านที่ร่วมทำข้อตกลงนี้ หวังว่าจะใช้ MOA บังคับรัฐบาลให้ทำตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ แต่ในความเป็นจริงแม้ว่ารัฐบาลนี้เกิดจาก MOA แต่ปรากฏว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยคลอดออกมา มีชีวิตขึ้นได้ ก็เริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ทำลายข้อตกลง MOA นี้ทันที โดยในข้อ 4 ที่ห้ามรัฐบาลแปลงร่างเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก แต่ข้อตกลงนี้ก็ถูกฉีกวันแรกตั้งแต่วันที่โหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกฯ ด้วยคะแนนที่โหวต 311 เสียง และเมื่อไม่นานมานี้ปรากฏภาพและคำสัมภาษณ์จากกลุ่ม ส.ส.ซึ่งแสดงท่าทีชัดเจนว่าเตรียมย้ายเข้าร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ตนมีความเชื่อส่วนตัวว่าในระยะเวลา 4 เดือนก่อนการยุบสภา พรรคภูมิใจไทยจะเร่งเครื่องเพิ่มจำนวน ส.ส.อีก
น.ส.จิราพรชี้ว่า หากเกิดจริงแบบนี้รัฐบาลย่อมขยับเข้าใกล้เสียงข้างมากเข้าไปทุกที เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ท่านผู้นำฝ่ายค้านอภิปรายเน้นย้ำกับท่านนายกฯว่าอยากให้ท่านนายกฯเคารพข้อตกลงที่ทำไว้กับพรรคประชาชน แต่การที่พรรคภูมิใจไทยมีท่าทีและเจตนาอย่างโจ่งแจ้งในการสะสมกำลังคนแบบนี้ เท่ากับว่ากำลังจงใจฉีกข้อตกลง MOA แบบไม่เกรงใจท่านผู้นำฝ่ายค้านเลย
น.ส.จิราพรเผยว่า ในเมื่อรัฐบาลและนโยบายนี้เกิดจาก MOA แต่รัฐบาลไม่เคารพ MOA ที่ตกลงไว้ แล้วเราจะเชื่อ จะมั่นใจได้อย่างไรว่ารัฐบาลนี้จะทำภารกิจใน 4 เดือน และทำตาม MOA และจะทำนโยบายที่แถลงไว้สำเร็จได้จริง หากไปศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะพบว่าในอดีตเคยมีนายกฯและรัฐบาลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมการยุบสภาโดยเฉพาะ นั่นคือรัฐบาลของนายอานันท์ ปันยารชุน ที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ แต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดคำแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอานันท์ที่แถลงวันที่ 12 มิ.ย.35 จะเห็นคำแถลงของรัฐบาลที่เตรียมขึ้นมาจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่นั้น มีความยาวเพียงแค่ 1 หน้ากระดาษ ระบุชัดเจนว่าเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคืนอำนาจธิปไตยให้กับประชาชน ทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้
น.ส.จิราพรระบุว่า ในคำแถลงนโยบายครั้งนั้นก็อาจมีการระบุนโยบายในการแก้ปัญหาสำคัญอยู่บางประการ ซึ่งเป็นงานเฉพาะหน้าที่ต้องทำในห้วงการเป็นรัฐบาลระยะเวลาอันสั้น นี่คือการแถลงที่ไม่ได้มีข้อตกลงกับพรรคการเมืองใด แต่สร้างภารกิจผ่านการแถลงอย่างตรงไปตรงมา และรัฐบาลของนายอานันท์ได้ทำตามสิ่งที่แถลงไว้ คือการยุบสภาในระยะเวลาอันรวดเร็ว เปิดทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไป ทำให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เกิดพัฒนาการทางการเมืองที่ปูทางให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ที่เป็นประชาธิปไตยในที่สุด
น.ส.จิราพรอภิปรายต่อว่า ในขณะที่รัฐบาลนายอนุทินมีสถานะที่มีข้อตกลงกับพรรคฝ่ายค้านกันผ่านการทำ MOA ซึ่งจริงๆ แล้วสิ่งที่นายอนุทินควรแถลงต่อรัฐสภาแห่งนี้คือการเอา MOA มาบรรจุในคำแถลงนโยบาย และนำมาอ่านทีละข้อ พร้อมอธิบายว่าจะทำตามข้อตกลงนั้นให้สำเร็จภายในสี่เดือนได้อย่างไร เพราะการที่ท่านนายกฯมาอ่านนโยบาย 7 หน้า พร้อมกับมีนโยบายเยอะแยะเต็มไปหมด แสดงว่าท่านนายกฯไม่ได้ฟังสิ่งที่ผู้นำฝ่ายค้านทำข้อตกลงกับท่านไว้เลย ท่านผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าไม่ได้เลือกท่านมาบริหาร แต่เลือกมาทำตาม MOA แล้วยุบสภา MOA ไม่มีผลผูกพันกับรัฐสภา แต่เมื่อดูสถานะทางการเมืองแล้ว MOA มีสถานะที่มีน้ำหนัก และมีผลต่อรัฐบาลชุดนี้มากกว่านโยบายที่นายอนุทินอ่านให้เราฟังเสียอีก และเป็นที่น่าสังเกตว่ารัฐบาลนี้เกิดจาก MOA แต่ปรากฏว่าคนที่พูด MOA น้อยที่สุดกลับเป็นรัฐบาลเสียเอง แม้แต่วันแถลงนโยบายซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุด ท่านก็ไม่พูดถึง ถ้าดิฉันเป็นพรรคที่โหวตให้ท่านเป็นนายกฯ ดิฉันคิดว่าการทำแบบนี้ต้องถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว
“สิ่งที่ประชาชนอยากฟังไม่น่าจะใช่นโยบายที่ท่านนายกฯอ่าน เพราะเวลาจำกัดไว้เพียงแค่ 4 เดือน ไม่ใช่เวลาที่เราจะสามารถทำอะไรได้มากมาย ดิฉันคิดว่าสิ่งที่คนอยากฟังคือนโยบายที่ท่านนายกฯไม่ได้อ่าน คือคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและพัวพันกับท่านนายกฯ และรัฐมนตรีบางท่าน เช่น คดีฮั้ว ส.ว. คดีเขากระโดง รัฐบาลจะเอาอย่างไร ประชาชนหวาดระแวงสงสัย กลัวว่าท่านนายกฯจะเข้ามายุบคดีก่อนจะยุบสภา
ความจริงแล้วก่อนที่จะมาแถลงนโยบาย ท่านนายกฯได้แถลงข่าวยืนยันกับประชาชนว่าคดีเหล่านี้ท่านไม่ได้ทำ แต่ท่านถูกกลั่นแกล้ง ท่านนายกฯที่เป็นผู้ต้องหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งและดีเอสไอยืนยันว่าถูกกลั่นแกล้ง แบบนี้ยิ่งเท่ากับว่าเป็นการแถลงนโยบายกับข้าราชการแล้วว่าถ้าใครทำคดีฮั้ว ส.ว.ใครทำคดีเขากระโดงต่อ เท่ากับเป็นการกลั่นแกล้งท่านนายกฯหรือไม่ แบบนี้ข้าราชการนั่งตัวแข็งหมด ไม่กล้าทำ ดังนั้นท่านนายกฯ ที่เพิ่งแถลงนโยบายในหน้าที่ 1 ว่ายึดมั่นในหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ท่านกล้าให้คำมั่นสัญญากับรัฐสภาแห่งนี้ว่าจะไม่กลั่นแกล้ง หรือโยกย้ายข้าราชการผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ทำคดีเหล่านี้ และจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆ ซึ่งท่านยังไม่เคยลุกขึ้นมายืนยันว่าท่านนายกฯจะรับปากกับรัฐสภาแห่งนี้ได้หรือไม่” น.ส.จิราพรระบุ
น.ส.จิราพรอภิปรายอีกว่า ถ้าเราไปดูในรายละเอียดของ MOA ภารกิจที่สำคัญที่สุดคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เรื่องที่ใหญ่ที่สุดใน MOA กลายเป็นเรื่องที่เล็กที่สุดใน MOA เมื่อไปดูเนื้อหานโยบาย 7 หน้ากระดาษ พูดเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพียง 3 บรรทัดเศษเท่านั้น รายละเอียดน้อยกว่าที่เขียนไว้ใน MOA อีก นี่ขนาดแถลงนโยบายก็เห็นความจริงใจของรัฐบาลที่จะทำตาม MOA ที่ตกลงกันไว้แล้ว นโยบายความยาว 7 หน้ากระดาษที่ท่านแถลงควรต้องบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยละเอียด ท่านต้องบอกทีละข้อว่าจะแก้ให้สำเร็จตามที่ตกลงใน MOA ไว้อย่างไร นอกจากนี้ MOA ใช้ตั้งรัฐบาลชุดนี้ ยังทำให้เกิดความจริงทางการเมืองที่ว่ากลไกของระบบรัฐสภา กลไกการตรวจสอบ กลไกการถ่วงดุลอำนาจ ได้ถูกทำให้อ่อนแอลงไปหมด MOA นี้ทำให้ฝ่ายค้านตั้งคำถามกับฝ่ายค้านด้วยกันเอง ทำให้ฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของฝ่ายค้านด้วยกันเอง และ MOA นี้ทำให้ฝ่ายค้านบางพรรคไม่สามารถอยู่แบบไร้ตัวตนได้ ต้องมาอยู่แบบมีตัวตนแต่ไร้จุดยืนหรือไม่ เนื่องจากมีฝ่ายค้านส่วนหนึ่งยกมือตั้งนายกฯ และต้องเป็นองค์ประชุมให้กับรัฐบาล
น.ส.จิราพรอภิปรายว่า MOA นี้ทำให้การถ่วงดุลอำนาจมีปัญหา มีคนบอกว่ารัฐบาลกับสภาสูงเป็นสีเดียวกัน ทำให้มีการเชื่อมโยงอำนาจบริหารกับองค์กรอิสระผ่านกลไกของ ส.ว. ดังนั้น ความจริงทางการเมืองเหล่านี้ทำให้เราไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้างประชาธิปไตยด้วยการทำลายระบบรัฐสภา ทำลายระบบตรวจสอบ และทำลายการถ่วงดุลอำนาจ ตนขอถามท่านนายกฯว่าตอนที่ท่านไปเซ็น MOA ที่สภาวันที่ 3 ก.ย. เมื่อท่านมาอ่านคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ท่านไม่รู้สึกหรือว่ามันขัดกัน ท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านแถลงไปหรือไม่ว่าจะทำได้จริง ถ้าท่านเชื่อว่านโยบายที่แถลงไปจะนำไปสู่ความสำเร็จตาม MOA ถ้าท่านเชื่อเช่นนั้นท่านต้องทำให้พวกเราเชื่อด้วย เริ่มต้นด้วยวันนี้ขอให้ท่านนายกฯลุกขึ้นมายืนพูดกับสมาชิกวุฒิสภาในสภาแห่งนี้ ชวนท่าน ส.ว.กลางสภาเลยว่าให้มาร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย เปิดทางให้มีการทำประชามติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องการสร้างหลักประกันที่ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าการทำ MOA ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยได้จริง ก็ควรทำสัตยาบันร่วมกันระหว่างท่านนายกฯ ผู้นำฝ่ายค้าน และสมาชิกวุฒิสภาว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ นำไปสู่การทำประชามติและยุบสภา แบบนี้คนถึงเชื่อว่ารัฐบาลจะทำตามที่ตกลงกันไว้ และทำสำเร็จได้จริงตาม MOA
“วันนี้เราไม่อาจรู้ว่า MOA จะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่ แต่ MOA ฉบับนี้ทำให้เกิดรัฐบาลที่กลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเป็นรองก็เพียงแค่รัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหาร รัฐบาลนี้ขาดอย่างเดียวคือมาตรา 44 ที่เหลือมีครบทุกอย่าง ถ้าเกิดกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนี้เท่ากับว่าในอนาคตแม้มีการเปลี่ยนรัฐบาลไป แต่ประเทศไทยต้องอยู่กับระบอบสีน้ำเงินไปอีกนับ 10 ปี” น.ส.จิราพรระบุ
น.ส.จิราพรอภิปรายว่า การตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยด้วย MOA ด้วยวิธีพิสดาร แปลกประหลาด ถือเป็นการชุบชีวิตพรรคสีน้ำเงินและฝ่ายอนุรักษนิยมให้มีอาวุธครบมือ จึงเห็นว่าการทำ MOA ไม่ได้ทำให้ประเทศเดินเข้าใกล้ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูประชาธิปไตยเลย แต่เป็นการฟื้นฟูคืนชีพฟื้นคืนชีพของฝ่ายอนุรักษนิยมและอำนาจพิเศษอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น พรรคเพื่อไทยจะทำให้ 4 เดือนต่อจากนี้เป็น 4 เดือนแห่งการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เราจะใช้ทุกองคาพยพที่มี กลไกของรัฐสภาในการติดตามตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลอย่างเต็มที่ ไม่เว้นแม้แต่การตรวจสอบองค์ประชุมที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือตามกลไกรัฐสภาในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
น.ส.จิราพรระบุว่า สุดท้ายนี้ท่านนายกฯให้คำมั่นสัญญาต่อรัฐสภาว่าจะยุบสภาในช่วงปลายเดือน ม.ค.69 เชื่อว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้อยากอยู่แค่ 4 เดือน แต่มีเป้าหมายที่วางแผนจะอยู่ต่ออีก 4 ปี แต่ก่อนที่ท่านนายกฯจะยุบสภา พรรคเพื่อไทยจะทำให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ารัฐบาลแบบนี้สมควรที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อในอีก 4 ปีข้างหน้าหรือไม่
ทำให้ น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย ส.ส.อุบลราชธานีและโฆษกพรรคภูมิใจไทย อภิปรายว่า ในนามวิปรัฐบาลได้นั่งฟังอย่างตั้งใจและอดทน เพราะเราไม่อยากมีการประท้วงเพื่อตัดเวลาหรือเพื่อขัดจังหวะผู้อภิปรายแต่อย่างใด และเราก็หวังว่าวันนี้ทั้งวันในเวลาที่เหลือของแต่ละฝ่ายจะใช้อย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์และตรงประเด็น นั่นคือข้อมูลต้องครบถ้วน ไม่ใช่ข้อมูลครึ่งๆ กลางๆ หรือข้อมูลที่ชี้นำให้คนเข้าใจผิดไปมากกว่านี้ ฉะนั้น ตนและเพื่อนสมาชิกหลายคน เราเป็น ส.ส.กันมานาน คงจะทราบกันดีว่าไม่มีการแทรกแซงยุคไหนไปมากกว่าชั้น 14 อีกแล้ว