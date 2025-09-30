การเมือง

บวรศักดิ์ ยัน คดีเขากระโดง-ฮั้วสว.ทำตามกระบวนการยุติธรรม ลั่น รับไม่ได้การเมืองใช้กม.เป็นเครื่องมือ

บวรศักดิ์  ยัน คดีเขากระโดง-ฮั้วสว. ทำตามกระบวนการยุติธรรม ลั่น รับไม่ได้การเมืองใช้กฎหมาย-หน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมือง

เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 30 ก.ย.ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ  รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมและ คณะกรรมการคดีพิเศษ กล่าวถึง การให้นโยบายทำคดีเขากระโดง และคดีฮั้วสว.อย่างไรหลังถูกอภิปรายอย่างหนักในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่า ตนยังไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยอะไรเลย ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม


“แต่ว่าผมรับไม่ได้กับการที่การเมืองจะลงไปใช้กฎหมาย ใช้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งต้องไปพูดกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายบวรศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่า คดีดังกล่าวจะกระจ่างชัดเจนได้ในยุคที่ตัวเองกำกับดูแลหรือไม่ นายบวรศักดิ์  กล่าวว่า ตนไม่ทราบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง