บวรศักดิ์ ยัน คดีเขากระโดง-ฮั้วสว.ทำตามกระบวนการยุติธรรม ลั่น รับไม่ได้การเมืองใช้กม.เป็นเครื่องมือ

บวรศักดิ์ ยัน คดีเขากระโดง-ฮั้วสว. ทำตามกระบวนการยุติธรรม ลั่น รับไม่ได้การเมืองใช้กฎหมาย-หน่วยงานรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมือง
เมื่อเวลา 10.45 น.วันที่ 30 ก.ย.ที่รัฐสภา นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมและ คณะกรรมการคดีพิเศษ กล่าวถึง การให้นโยบายทำคดีเขากระโดง และคดีฮั้วสว.อย่างไรหลังถูกอภิปรายอย่างหนักในการแถลงนโยบายของรัฐบาล ว่า ตนยังไม่ได้มีการเข้าไปพูดคุยอะไรเลย ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
“แต่ว่าผมรับไม่ได้กับการที่การเมืองจะลงไปใช้กฎหมาย ใช้หน่วยงานของรัฐ เป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งต้องไปพูดกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” นายบวรศักดิ์ กล่าว
เมื่อถามว่า คดีดังกล่าวจะกระจ่างชัดเจนได้ในยุคที่ตัวเองกำกับดูแลหรือไม่ นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ