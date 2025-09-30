การเมือง

ส.ส.กานต์ อัดคลิปแจง พ่อกุ่ยลาออก ไปทำงานด้านเกษตร ยันตัวเองวันนี้เป็นส.ส.เพื่อไทย

วันที่ 30 กันยายน น.ส.สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย อัดคลิป ชี้แจงกรณี นายชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ อดีตส.ส.อุบลราชธานี ลาออกจากพรรคเพื่อไทย ว่า ขอให้เคารพการตัดสินใจของคุณพ่อ เป็นส.ส.มา 30 กว่าปี อยู่กับเพื่อไทยมาตลอด แต่สู้ไม่ไหวเลยไม่ได้เป็นส.ส. ต่อมาได้รับเชิญไปทำงานที่ถนัดด้านการเกษตร ดังนั้นหากสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งก็อาจจะไม่สะดวก เพื่อความสบายใจของทุกคนเลยลาออกจากสมาชิกพรรรค ไปทำงาน

ขอให้ทุกคนเปิดใจ ให้โอกาสคุณพ่อทำงานในตำแหน่งใหม่ ดูแลเรื่องสินค้าการเกษตร ทุกคนก็เห็นว่าตนและพ่อให้ความสำคัญกับการเกษตรเป็นหลัก ขอให้โอกาสพ่อในการทำงานเพื่อประชาชน

“กานต์ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย เป็นส.ส.เพื่อไทย ทุกท่านอย่าด่าไปทั่วทิศทั่วแดน อย่าคอมเมนต์ให้เราไม่สบายใจ วันนี้เราเป็นส.ส. ของเพื่อไทย ยังทำงานให้พรรคเพื่อไทย ให้พี่น้องประชาชนเหมือนเดิม”น.ส.สุดารัตน์ กล่าว

