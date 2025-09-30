อนุทิน ออกจากสภาวันแถลงนโยบาย บินด่วน จ.เลย ภารกิจหัวใจติดปีก ครั้งแรกหลังเป็นนายกฯ

‘อนุทิน’ บินด่วน ออกจากสภาวันแถลงนโยบาย มุ่งหน้า จ.เลย ลุยภารกิจ ‘หัวใจติดปีก’ ครั้งแรกหลังเป็นนายกฯ
เมื่อเวลา 10.40 น. วันที่ 30 กันยาน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เดินทางออกจากสภาผู้แทนราษฎร วันแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาวันที่สอง เพื่อไปยัง MJets ดอนเมือง เพื่อมุ่งสู่ จ.เลย เพื่อปฏิบัติภารกิจ “หัวใจติดปีก” ซึ่งถือเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เวลา 12.15 น. ที่ท่าอากาศยานเลย นายอนุทินเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวมารับอวัยวะที่โรงพยาบาลเลยเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ นายก อบจ.เลย และนายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ อดีตนายก อบจ.เลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
สำหรับอวัยวะที่บริจาคในครั้งนี้เป็นของผู้เสียชีวิตเพศชาย อายุ 19 ปี ชาว อ.เชียงคาน จ.เลย เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุและมีภาวะสมองตาย ซึ่งอวัยวะที่บริจาคประกอบด้วย หัวใจ 1 ดวง ตับ 1 อัน ไต 2 ข้าง ดวงตา 2 ข้าง และตับอ่อน
นับเป็นผู้บริจาคเป็นผู้บริจาคอวัยวะ รายที่ 20 ของจังหวัดเลย และเป็นรายที่ 141 ของประเทศ โดยนายกฯมีกำหนดเดินทางกลับโดยเครื่องบินส่วนตัวในเวลา 14.00 น. เพื่อนำอวัยวะที่ได้รับบริจาคกลับไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป