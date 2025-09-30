ธรรมนัส รับหนังสือ พีมูฟ–We Fair ยัน ไม่นับหนึ่งใหม่ เดินหน้าชง ครม. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย–สวัสดิการ

‘พีมูฟ–We Fair’ ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิที่อยู่อาศัย-สวัสดิการเด็กเล็ก คนพิการ ‘รองนายกฯ ธรรมนัส–รมว.อัครา’ ลั่น ! ไม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ เดินหน้าชง ครม.อนุมัติงบแก้ปัญหาด่วน
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงรัฐมนตรีจากพรรคกล้าธรรม และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาหลักประกันและบริการทางสังคม รวมถึงการรณรงค์เนื่องในวันอยู่อาศัยโลก
โดย กลุ่มผู้แทน P-Move กล่าวเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาบรรจุประเด็นการจัดสรรที่ดินสาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งขอให้ ร.อ.ธรรมนัส ทำหน้าที่ประธานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง
นอกจากนีั ยังได้รับหนังสือจากคณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 450 องค์กร และเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหลักบริการทางสังคม
โดยตัวแทนกลุ่ม กล่าวว่า เรามาขอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการประกันสวัสดิการทางสังคม ซึ่งมีด้วยกันหลายประเด็นแต่วันนี่เราเน้นเรื่องเงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ปีซึ่งใช้งบประมาณ 6 พันล้านบาท คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณปี 2568 และ การใช้งบสนับสนุนเบี้ยความพิการปรับเพิ่มจาก 800 เป็น 1,000 บาทซึ่งใช้งบประมาณประมาณ 3 พันล้านบาท ที่ผ่านมามีความพยายามต่อในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จึงอยากติดตามเพราะเชื่อว่าในระยะเวลา 4 เดือนสามารถทำได้
ด้าน นางสุนีย์ ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า กล่าวว่า ต้องขอบคุณกระทรวง พม.ที่วางกรอบว่ามีเงินที่ใช้ผลักดันส่วนนี้แล้ว มีเด็กอยู่ทั้งหมด 3.3 ล้านคน แต่ได้เงินอุดหนุนเพียง 2.3 ล้านคน ใช้เงินอุดหนุนเพียง 6 พันล้าน จะสามารถครอบคลุมเด็กได้ทั้งหมด ในส่วนของคนพิการใช้งบเพิ่มอีก 2 พันกว่าล้านบาท ซึ่งเราไม่ต้องใช้ข้อมูลใหม่ เพราะทางกระทรวงพม.ได้ทำข้อมูลไว้เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นจำนวนเด็กที่ขึ้นทะเบียน ใช้เงินส่วนไหน จึงอยากขอให้ ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะรองนายกฯ เดินหน้าดันโครงการต่อได้เลย
ด้าน ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องเก่าที่คณะกรรมการแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนพิการหรือเด็กถ้วนหน้า ได้เห็นชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่ไม่ผ่านและไม่สำเร็จเนื่องจากงบประมาณไม่ได้บรรจุในแผนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนงบงบประมาณปี 2569 ดังนั้น สิ่งที่เราจะแก้ไขโดยกรอบเวลารัฐบาลชุดนี้ คือเราต้องจำอย่างเร่งด่วน ตนและนายอัคราตลอดจนส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เริ่มนับหนึ่ง แต่เราจะสานต่อสิ่งที่คณะกรรมการเห็นชอบและเกิดประโยชน์กับประชาชนทั้งสองกลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาสังคมที่รัฐต้องรับผิดชอบ หลังจากวันนี้ตนจะมอบให้นายอัคราดำเนินการเร่งประชุมและจะนำเสนอครม.ให้เร็วที่สุด เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนให้เกิดเป็นผลโดยเร็วที่สุด
ขณะที่ นายอัครา กล่าวว่า สิ่งที่เราพยายามขับเคลื่อนคือ การเอางบประมาณของรัฐมาเพิ่มในส่วนของสวัสดิการสังคม ตนดีใจที่ได้รับโอกาสมาทำงานตรงนี้ เพราะตนทราบถึงปัญหาเป็นอย่างดี สมัยที่ตนเป็น นายก อบจ.เราดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเสียชีวิต ปัญหาเรื่องงบเยอะมาก โดยเฉพาะเรื่องของคน เราอาจจะโยกงบประมาณจากโครงสร้างพื้นฐานมาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งตนเชื่อว่า รัฐบาลจะจัดสรรงบในส่วนนี้ลงมาดูแลประชาชนกลุ่มนี้ เพราะเป็นงบประมาณที่น้อยนิดมากหากนำไปเทียบกับการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง หลังจากนี้ ตนหวังว่า ทุกคนจะได้เห็นบทบาทหน้าที่การทำงานของตนที่เติบโตมาจากท้องถิ่น จนเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดี