พิพัฒน์ จ่อชงครม. ขยายเวลารถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดง-ม่วง ถึง พ.ย.68

‘พิพัฒน์’ เตรียมชง ครม.ขยายมาตรการรถไฟฟ้าสายสีแดง-ม่วง 20 บาทตลอดสายอีก 2 เดือน ต.ค.-พ.ย.นี้ เพื่อความต่อเนื่อง ลดค่าใช้จ่ายประชาชน
เมื่อเวลา 13.50 น. วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้จะมีการเสนอที่ต่อประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 8 ก.ค.68 เกี่ยวกับมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย สายสีแดงและสีม่วง ซึ่งสิ้นสุดในวันนี้ ก่อนที่จะมีการขยายมาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทออกไปอีก 2 เดือน คือเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนนี้ เพื่อความต่อเนื่อง ช่วย ลดค่าใช้จ่ายเดินทางประชาชน