รมช.อุตฯ แจงปม สติ๊กเกอร์ เพื่อนยศสิงห์ ยันแค่เพื่อนไว้ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่ช่องทางผลประโยชน์

ยศสิงห์ แจงปม” บ่อดินเถื่อน–สติกเกอร์ฉาว“ ยันไม่ยุ่งเกี่ยวธุรกิจ 10 ล้อ ท้าตรวจสอบได้ ส่วนสติกเกอร์เป็นแค่สัญลักษณ์กลุ่มเพื่อนช่วยเหลือกันในท้องถิ่น ไม่ใช่เครื่องมือผลประโยชน์ เผยแนวคิด “ปิดเร็ว–เปิดเร็ว” คือการทำงานตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน–ชุมชน ไม่ใช่ “จ่ายครบจบแน่”
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1) เป็นพิเศษ ที่มี นายมงคล สุระสัจจะ รองประธานรัฐสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญ ในวันที่สอง
จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.คมนาคม ชี้แจงกรณี นายกฤช ศิลปชัย ส.ส.ระนอง พรรคประชาชน อภิปรายพาดพิงระหว่างพิจารณานโยบายรัฐบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี โดยตั้งข้อสังเกตกรณีบ่อดินเถื่อนใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี และสติกเกอร์ “เพื่อนยศสิงห์”
โดยจ่าเอกยศสิงห์ชี้แจงว่า ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบ่อดินเถื่อนดังกล่าว เพราะตนอยู่ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่ได้ยุ่งเกี่ยว หากสิ่งใดผิดกฎหมายก็พร้อมสนับสนุนให้ปิดทันที ไปตรวจสอบได้เลยว่า “ตระกูลเหลี่ยมเลิศ” ไม่มีการจดทะเบียนรถบรรทุก 10 ล้อแม้แต่คันเดียว เพราะตนไม่ถนัดในธุรกิจนี้ และไม่รับรู้ ไม่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับ สติกเกอร์เพื่อนยศสิงห์ เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ทำไว้ติดเสื้อหรือรถ เพื่อแสดงตัวว่าเป็นเพื่อน–พรรคพวกกันในชุมชน เผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือปัญหาบนท้องถนนจะได้ช่วยเหลือกันได้ ไม่ได้เป็นช่องทางหาผลประโยชน์หรือใช้อำนาจในทางมิชอบ
“ผมแนะนำเสมอว่า ใครจะเอาไปติดก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นหรือลดลง และหากใครไม่ชอบผมก็ไม่ว่า แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เครื่องมือหาผลประโยชน์แน่นอน”
ขณะเดียวกัน ยังได้อธิบายถึงนโยบาย “ปิดเร็ว–เปิดเร็ว พึ่งพาได้” ที่ถูกวิจารณ์ว่าอาจตีความผิด โดยชี้แจงว่า ความหมายคือ หากโรงงานหรืออุตสาหกรรมทำผิดกฎหมาย สร้างผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน ต้องสั่งปิดอย่างรวดเร็ว แต่หากแก้ไขถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน ก็ต้องเปิดให้ดำเนินกิจการต่อได้โดยเร็ว “อุตสาหกรรมคือหนึ่งในเสาหลักเศรษฐกิจ เป็นเหมือนเครื่องพิมพ์เงินของประเทศ เราต้องบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย”
ส่วนที่ตนพูดว่า “พึ่งพาได้” นั้น หมายความว่ากระทรวงอุตสาหกรรมในยุคที่มีนายธนกร วังบุญคงชนะ เป็นรัฐมนตรีว่าการ เราคุยกันว่าพึ่งพาได้ คือทำความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการและนักลงทุนได้ และทำความเชื่อมั่นให้กับชุมชนที่นิคมต่างๆไปตั้งอยู่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ในกระทรวงอุตสาหกรรมต้องพึ่งพาได้ เพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องทำให้ถูกต้องมีความแข็งแรง อยู่ใต้ขอบเขตของกฎหมาย เราไม่ได้ไปสื่อสารว่า “จ่ายครบ จบแน่” เพราะพ่อแม่ตนสอนมามีแต่เรื่องดีๆ เรื่องไม่ดีตนไม่เอามาทำ