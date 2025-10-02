การเมือง

เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

ผู้เขียนชโลทร

…เป็นครั้งแรกที่เห็นไทม์ไลน์ของรัฐบาลกำหนดไว้ชัด “ครม.อนุทิน 1” ประชุมเป็นทางการ “30 ก.ย.68” ผลงานแรกคือ “โครงการคนละครึ่ง” คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป ซื้อของ “จ่ายครึ่งเดียว อีกครึ่งรัฐบาลจ่ายให้” วันละไม่เกิน 200 บาท ในวงเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ “คนละ 2,000-2,400 บาท” เริ่มกันทันทีในเดือน “ตุลาคม” แฮปปี้กันทั่วหน้า

…หลังจากนั้นทำงานไป 4 เดือน “ยุบสภา 31 มกราคม 69” เพื่อจัดการเลือกตั้งราว “ปลายมีนาคม-ต้นเมษายน 2569” โดยใช้ “วันเลือกตั้ง” ทำ “ประชามติ” 2 เรื่องคือ “จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่” และ “ตัดสินใจเรื่อง MOU ไทย-กัมพูชา” สรุปใน “คูหาเลือกตั้ง” ผู้มาใช้สิทธิจะได้บัตร 4 ใบ 1.เลือก ส.ส.เขต 2.เลือกพรรค หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 3.รัฐธรรมนญ 2 คำถาม เห็นควรมีฉบับใหม่หรือไม่ และให้มีโดยวิธีสภากำหนดมาให้หรือไม่ 4.ยกเลิก MOU ไทย-เขมรหรือไม่

…ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง น่าจะสร้างผลสะเทือนให้กับ “พรรคเพื่อไทย” มากที่สุด กระทั่งน่าจะเป็นที่จับตาว่า “ครอบครัวชินวัตร” จะขับเคลื่อนการเมืองต่อไปอย่างไร ขณะที่ชะตากรรมของ ทักษิณ ชินวัตร ยังเป็นคำถาม ด้วยถึงวันนี้ “การหาทางที่จะบรรเทาเพื่อให้พ้นจากการคุมขัง” ยังไม่ได้รับการตอบรับ

…เป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุด เป็น “พรรคภูมิใจไทย” ที่ถึงวันนี้การขยายบารมีสู่พื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การได้เป็น “ผู้สมัครของพรรคสีน้ำเงิน” เป็นที่ใฝ่ฝันแห่งยุคสมัย ทว่า “1 เขต สมัครได้ 1 คน” ทำให้ส่วนใหญ่ต้องไปสู้ในเสื้อ “พรรคอื่น” และเมื่อตัดสินกันด้วย “บารมีส่วนตัวของแต่ละคนเป็นหลัก” ที่สุดแล้วการต่อสู้จะดุเดือดอยู่ดี ด้วยยากที่ “ใครจะยอมเสียโอกาสให้ใคร”

…แต่ดูจะชัดเจนว่า “ยุทธศาสตร์ 4+4” มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงยิ่ง คือ “ภูมิใจไทย” เป็นรัฐบาล “4 เดือนยุบสภา” แต่หลังเลือกตั้งจะกลับมาเป็นรัฐบาลในวาระ “4 ปี” ไม่ใช่แค่ “ภูมิใจไทย” เนื้อหอมสุดแต่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นตัวเลือกให้เข้ามาบริหารจัดการประเทศแทน ทักษิณ ชินวัตร

…ความน่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยกว่าวาระเปลี่ยน “ผู้นำประเทศ” คือ “วาระแห่งชาติ” ที่ว่าด้วย “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่เป็นเป้าหมายของ “พรรคประชาชน” ให้การตัดสินใจ “โหวตข้ามขั้ว” ให้ “อนุทิน” เป็นนายกรัฐมนตรี ถึงวันนี้เกิดการก่อ “กระแสต้าน” โดย “ขบวนการคนดี” ที่คุ้นหน้าคุ้นตา เรียงแถวกันออกมาชี้ให้เห็นความเลวร้ายของ “นักการเมือง” โดยแสดงชัดเจนถึงความไม่มีศรัทธาต่อ “ระบบการเลือกตั้ง” ซึ่งชัดเจนว่าไม่ต่างอะไรกับ “การรณรงค์ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”

…เป็นไปได้สูงที่ เป้าหมายการสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯอยู่ที่ “ประชามติแก้รัฐธรรมนูญ” จะเป็นแค่ “การขึ้นต้น” แต่การจัดการที่จะให้เป็นวาระหลักคือ “MOU ไทย-กัมพูชา” ที่จะทำให้ “ภูมิใจไทย” เรียกคะแนนจาก “ฐานอนุรักษนิยม” ได้ล้นหลาม ไม่จำเป็นต้องเหลือบตาแล “รัฐธรรมนูญ” ที่จะส่งผลสะเทือนต่อ “พรรคประชาชน” รุนแรงเสียด้วยซ้ำ

ทิศทางธุรกิจ – ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการเครือมติชน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานและทิศทางธุรกิจปี 2568 โดย ฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ซึ่งประกาศเดินหน้ากลยุทธ์ “PASSION 2030” มุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรในระดับอาเซียน
เยี่ยมชม – ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์ กก.และรองเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ปธ.กก.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เยี่ยมชมบูธ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ ภายใต้แนวคิด “Sustainovation Behind Every Bite-ทุกคำ ทุกคน คือพลังสู่ความยั่งยืน” โดยมีประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พีรพงศ์ กรินชัย และกอบบุญ ศรีชัย ร่วมต้อนรับ ณ โซน Better Living Hall 3 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บิ๊กอีเวนต์ – ประนัปดา พรประภา ผู้ก่อตั้ง Dragonfly 360 พร้อมด้วย ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน Dragonfly Summit 2025 เวทีแห่งการพัฒนาศักยภาพของผู้นำที่ใหญ่ที่สุดในระดับเอเชีย รวมเหล่าวิทยากรชั้นนำระดับโลกขับเคลื่อนแนวคิด “LEAD WELL” ภายใต้ธีม Flow โดยมี วุฒิธร มิลินทจินดา, สิรินยา บิชอพ, เซบัสเทียน ดูพุย, ธณพร ตันติยานนท์ และ เจสัน คัลป์ ร่วมงาน ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
สนับสนุน – สมพล ตรีภพนารถ ปธ.จนท.บห.ธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็ม บี เค มอบเงินสนับสนุนเครื่องมือทางทันตกรรมรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ เพื่อใช้ในการให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชน โดยมี พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ เหรัญญิก มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ และ พ.ต.อ.หญิงบุณฑริกา สุวรรณเวโช หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ ผู้รับมอบ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ เมื่อเร็วๆ นี้
นักออกแบบ – ม.ล.ภาสกร อาภากร ผอ.สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรม BORDERLESS : DESIGN X CHANGE และมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมการเวิร์กช็อปจนได้มาสเตอร์ดีไซน์ให้กับองค์กรชั้นนำ โดยมีตริตราภรณ์โพธิ์ศรี ผู้ร่วมก่อตั้งสมาพันธ์นักออกแบบและสถาปนิกแห่งประเทศไทย ผู้ร่วมจัดกิจกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเข้าร่วมงาน ณ ห้องโอเรียนเต็ลรูม ชั้น 2 โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์
แลนด์มาร์ก – จิตติมา เสมอภาค ผจก.ทั่วไป และสุชาติ กัณฐวิจิตร ผจก.ผลิตภัณฑ์อาวุโส กลุ่มผลิตภัณฑ์ดิฟแฟลม บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ในงาน “D-LAND” ดินแดนแห่งความสนุกแบบไม่มีสะดุด โดยมีพุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล แบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ดิฟแฟลม (Difflam) ชวนเหล่าคน D ร่วมกับกิจกรรม “จอยชีวิตได้ไม่สะดุดทุกที่ 24 ชั่วโมง” ณ D-LAND แลนด์มาร์กแห่งความสนุกใจกลางเมือง ณ GAYSORN AMARIN เมื่อเร็วๆ นี้