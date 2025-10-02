เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

⦁…เป็นครั้งแรกที่เห็นไทม์ไลน์ของรัฐบาลกำหนดไว้ชัด “ครม.อนุทิน 1” ประชุมเป็นทางการ “30 ก.ย.68” ผลงานแรกคือ “โครงการคนละครึ่ง” คนไทยอายุ 16 ปีขึ้นไป ซื้อของ “จ่ายครึ่งเดียว อีกครึ่งรัฐบาลจ่ายให้” วันละไม่เกิน 200 บาท ในวงเงินที่รัฐบาลจ่ายให้ “คนละ 2,000-2,400 บาท” เริ่มกันทันทีในเดือน “ตุลาคม” แฮปปี้กันทั่วหน้า
⦁…หลังจากนั้นทำงานไป 4 เดือน “ยุบสภา 31 มกราคม 69” เพื่อจัดการเลือกตั้งราว “ปลายมีนาคม-ต้นเมษายน 2569” โดยใช้ “วันเลือกตั้ง” ทำ “ประชามติ” 2 เรื่องคือ “จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่” และ “ตัดสินใจเรื่อง MOU ไทย-กัมพูชา” สรุปใน “คูหาเลือกตั้ง” ผู้มาใช้สิทธิจะได้บัตร 4 ใบ 1.เลือก ส.ส.เขต 2.เลือกพรรค หรือ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 3.รัฐธรรมนญ 2 คำถาม เห็นควรมีฉบับใหม่หรือไม่ และให้มีโดยวิธีสภากำหนดมาให้หรือไม่ 4.ยกเลิก MOU ไทย-เขมรหรือไม่
⦁…ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง น่าจะสร้างผลสะเทือนให้กับ “พรรคเพื่อไทย” มากที่สุด กระทั่งน่าจะเป็นที่จับตาว่า “ครอบครัวชินวัตร” จะขับเคลื่อนการเมืองต่อไปอย่างไร ขณะที่ชะตากรรมของ ทักษิณ ชินวัตร ยังเป็นคำถาม ด้วยถึงวันนี้ “การหาทางที่จะบรรเทาเพื่อให้พ้นจากการคุมขัง” ยังไม่ได้รับการตอบรับ
⦁…เป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุด เป็น “พรรคภูมิใจไทย” ที่ถึงวันนี้การขยายบารมีสู่พื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้น การได้เป็น “ผู้สมัครของพรรคสีน้ำเงิน” เป็นที่ใฝ่ฝันแห่งยุคสมัย ทว่า “1 เขต สมัครได้ 1 คน” ทำให้ส่วนใหญ่ต้องไปสู้ในเสื้อ “พรรคอื่น” และเมื่อตัดสินกันด้วย “บารมีส่วนตัวของแต่ละคนเป็นหลัก” ที่สุดแล้วการต่อสู้จะดุเดือดอยู่ดี ด้วยยากที่ “ใครจะยอมเสียโอกาสให้ใคร”
⦁…แต่ดูจะชัดเจนว่า “ยุทธศาสตร์ 4+4” มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงยิ่ง คือ “ภูมิใจไทย” เป็นรัฐบาล “4 เดือนยุบสภา” แต่หลังเลือกตั้งจะกลับมาเป็นรัฐบาลในวาระ “4 ปี” ไม่ใช่แค่ “ภูมิใจไทย” เนื้อหอมสุดแต่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นตัวเลือกให้เข้ามาบริหารจัดการประเทศแทน ทักษิณ ชินวัตร
⦁…ความน่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยกว่าวาระเปลี่ยน “ผู้นำประเทศ” คือ “วาระแห่งชาติ” ที่ว่าด้วย “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ” ที่เป็นเป้าหมายของ “พรรคประชาชน” ให้การตัดสินใจ “โหวตข้ามขั้ว” ให้ “อนุทิน” เป็นนายกรัฐมนตรี ถึงวันนี้เกิดการก่อ “กระแสต้าน” โดย “ขบวนการคนดี” ที่คุ้นหน้าคุ้นตา เรียงแถวกันออกมาชี้ให้เห็นความเลวร้ายของ “นักการเมือง” โดยแสดงชัดเจนถึงความไม่มีศรัทธาต่อ “ระบบการเลือกตั้ง” ซึ่งชัดเจนว่าไม่ต่างอะไรกับ “การรณรงค์ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
⦁…เป็นไปได้สูงที่ เป้าหมายการสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯอยู่ที่ “ประชามติแก้รัฐธรรมนูญ” จะเป็นแค่ “การขึ้นต้น” แต่การจัดการที่จะให้เป็นวาระหลักคือ “MOU ไทย-กัมพูชา” ที่จะทำให้ “ภูมิใจไทย” เรียกคะแนนจาก “ฐานอนุรักษนิยม” ได้ล้นหลาม ไม่จำเป็นต้องเหลือบตาแล “รัฐธรรมนูญ” ที่จะส่งผลสะเทือนต่อ “พรรคประชาชน” รุนแรงเสียด้วยซ้ำ