อนุทิน ขอบคุณสภา โต้รบ.ไม่ง่อย ย้อนนี่หนูไม่ใช่เป็ด ยันชัดยึด MOA ยุบสภา เลือกตั้ง ประชามติ

“อนุทิน” ขอบคุณสมาชิกรัฐสภา ร่วมเสนอแนะนโยบาย ยัน 4 เดือน ยุบสภา แก้ไข รธน.เชื่อวางรากฐานให้รัฐบาบหน้ามาสานต่อ ลั่น นี่ “หนูนะครับ” ไม่ใช่ “เป็ดง่อย” ขอให้มั่นใจทำหน้าที่ตั้งแต่วินาทีนี้
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาเรื่องด่วน คณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ตามมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2
จากนั้นเวลา 18.03 น.หลังสมาชิกอภิปรายเสร็จสิ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวขอบคุณสมาชิกว่า หลังจากได้แถลงนโยบายแล้ว รัฐบาลจะได้ไปบริหารราชการแผ่นดินอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป และตนขอกราบขอบพระคุณสมาชิกรัฐทุกคนทั้ง ส.ส.และส.ว. ที่ได้ให้ความรู้ ข้อแนะแนว ความคิดเห็น คำวิจารณ์ การเสนอแนะและอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้รัฐบาลได้นำไปปฏิบัติในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งตนขอให้คำยืนยันว่า พวกเราทุกคน รับฟังและจะนำไปเป็นข้อคิดแนวทางในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
นายอนุทิน กล่าวต่อว่า ขอให้คำยืนยันว่า 2 วันนี้เป็น 2 วันที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับรัฐบาลชุดนี้ และตนมกราบขออภัยผู้อภิปรายบางท่านที่ ตนต้องลุกขึ้นมาตอบโต้เพื่อนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงแถลงไขให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ ถึงแม้ว่าหลายๆเรื่องเป็นการอภิปรายที่มีความแตกต่างจากข้อเท็จจริงมากอยู่พอสมควร แต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะมีเวทีที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้กระจ่างชัดต่อไป ผมขอให้คำยืนยันสิ่งที่ท่านสมาชิกทั้งหลาย รวมทั้ง นายสุทิน คลังแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ด้วย เรารักกันมากท่านเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราทำงานร่วมกันมาด้วยความราบรื่น สมานฉันท์ สามัคคี และทำคุณประโยชน์มากมายให้กับประเทศในเวลานั้น
“ผมให้ความมั่นใจกับท่านว่าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนรัฐมนตรีทุกท่านในคณะรัฐบาลของผม เราจะไม่ใช้อำนาจที่เราได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนมากระทำการสิ่งใดที่เป็นการเอื้อประโยชน์ ให้กับตนเองหรือช่วยเหลือให้ตนเองพ้นจากสิ่งที่ได้ทำผิดไป และหวังว่าสิ่งที่ได้ทำไปคงไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่ถ้ามีอะไรที่ผิดกฎหมาย ท่านบอกมาเลย ตั้งแต่ผมที่เป็นเบอร์หนึ่งของคณะรัฐบาลชุดนี้ รวมถึงเบอร์ 36 ถ้าผมพบว่า ผู้ใดทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผมจะไม่ให้ท่านต้องมาเร่งผม ผมจะเป็นคนเร่งรัดและถ้าดำเนินการด้วยตัวเองได้ผมจะดำเนินการด้วยตัวเองไม่เว้นแม้แต่กระทั่งตัวผม”นายอนุทิน กล่าว
นายกฯ กล่าวต่อว่า การพูดกันไปมาตนต้องยอมรับว่า เสียใจเพราะทุกๆท่านที่เราเคยทำงานร่วมกันมา และมานั่งโต้เถียงกันไปมาเพราะคำว่าการเมือง ก็ขอยืนยันอีกครั้งว่า เมื่อมีการตอบโต้ทางการเมืองในห้องประชุมสภาแห่งนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนถือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่พวกเราได้รับมอบหมายมา ขออย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวออกไปข้างนอกขอให้มีรอยยิ้ม ขอให้มีความร่วมมือ ตนให้คำมั่นสัญญาว่าตนและครม.ทุกคนจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 4 เดือนที่เหลือทะเลาะกันไม่ได้ หาทะเลาะกันประชาชนเสียประโยชน์ เราต้องทำในสิ่งที่ดี ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
“4 เดือนนี้เราจะได้ไปแข่งกันด้วยความขาวสะอาด แข่งกันด้วยรอยยิ้ม แข่งกันทำความดีให้กับพี่น้องประชาชน และให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครเข้ามาทำงานให้เขา รับรองว่าจะไม่มีคำว่าได้เปรียบใดๆทั้งสิ้น ผมเสียใจที่ตอนที่พรรคผมอยู่กับท่านตอนนั้นอาจจะทำให้ท่านเสียเปรียบในการเลือกตั้งนั้นไม่จริงกระทรวงมหาดไทยใครไปอยู่ก็เหมือนกัน 2 เดือนที่แล้ว สภาพผมกับท่านก็ไม่ต่างกัน ตรงนั้นอย่าไปถือสาเราเป็นตัวของตัวเองดีกว่า คุณงามความดีที่เราประกอบมามันจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีอำนาจก็ใช้อำนาจไปตามหน้าที่ ไปไหนมีคนนับหน้าถือตา มาต้อนรับก็เป็นบทบาท วันที่ผมถูกให้ออกจากรัฐบาล วันที่ 18 มิถุนายน พอวันที่ 19 มิถุนายน ผมก็หักดิบจากที่มีคนมาติดตามมากมาย ก็กลายเป็นไปไหนมาไหนคนเดียว จริงๆแล้วมีความสุขมากกว่า วันนี้กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว โชคดีที่เรามีประสบการณ์มาก่อน รับรองว่าจะไม่มีการหลงใหลในอำนาจนั้นๆ แล้วคิดว่าเรามีอำนาจนั้นเราแล้วไปกลั่นแกล้งคนอื่นได้ ไม่มีแน่นอน ใครทำอะไรผิดไว้กระบวนการยุติธรรมจะต้องจัดการในทุกๆเรื่อง ดังนั้นขอให้ความมั่นใจกับทุกคน”นายอนุทิน กล่าว
นายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของรัฐธรรมนูญ ขอยืนยันกับผู้ที่ลงนามเอ็มโอเอกับตน 4 เดือนจากนี้ไปมันไม่ใช่เป็ดง่อย ถ้าเป็นเป็ดง่อย มันจะยุบสภาไม่ได้ ท่านหัวหน้าพรรคประชาชน บอกว่านโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ คือยุบสภา และแก้ไขรัฐธรรมนูญ นั่นคือการกระทำที่ต้องทำอย่างแน่นอน คือยุบสภาใน 4 เดือนและแก้ไขรัฐธรรมนูญ
“ผมขอยืนยันว่าจะสนับสนุนเดินหน้าจัดทำรัฐธรรมนูญและจัดทำประชามติให้พร้อมในการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐบาลขอความร่วมมือให้สมาชิกรัฐสภาทุกท่านร่วมกันประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ด้วย ถ้าเป็นไปได้ คือเดือนธันวาคมนี้ คณะกรรมาธิการฯ อาจจะต้องมีกาประชุมบ่อยมาก หรืออาจจะไม่มีวันหยุดเลย ก็ขอให้ทุกคนได้มาร่วมกัน เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และใช้เวลามาก ถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือกันทุกวัน ก็ทำให้เจตนารมณ์ของทุกท่านที่ต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้สมปรารถนา
นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับการมีส่ววนร่วมของประชาชนในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รับบาลจะดำเนินการให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญด้วย ว่าจะทำได้ด้วยประสิทธิภาพที่มีมากเพียงใด สำหรับการเสนอกฎหมายต่างไประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ทุกท่านในรัฐสภาแห่งนี้ทราบดีว่า มันไม่สามารถผ่านสภานี้ได้ภายใน 4 เดือน แต่เราเริ่มต้นไว้ได้เพื่อให้รัฐบาลภายหลังจากการเลือกตั้งมาสานต่อได้เลยโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ เพราะพวกเราจะเริ่มวางรากฐานไว้ให้เป็นอย่างดี เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา 147วรรค2
“เรื่องโยกย้ายข้าราชการเพื่อไปช่วยการเลือกตั้งขอให้ท่านได้มั่นใจ ไม่มีใครรู้เรื่องนี้ดีกว่าผม เพราะผมอยู่มหาดไทยมา ตอนนี้แฮททริกแล้ว ก่อนหน้านี้ก็มีชื่อพ่อผม ผมมั่นใจเป็นอย่างดีว่า จะเลือตั้งได้มากได้น้อยอยู่ที่ผู้สมัครนโยบาย พรรคการเมือง ใครทำนโยบายดี ใครส่งผู้สมัครดี ก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามา ผมไม่เคยคิดเลย่วาข้าราชการคนไหน จะสามารถช่วยให้พรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งได้ ลองไปถามรมว.มหาดไทย คนก่อนหน้าผม วินาทีนี้ คงจะซาบซึ้งเป็นอย่างดี ในเรื่องของการเอามีดตัดมือตัวเอง สำหรับคนชื่ออนุทิน ไม่เคยมี คนที่เอามีดตัดมือตัวเอง ตัดแขนตัวเอง คือคนที่ให้ผมออกจากรัฐบาลที่แล้ว ไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีวันนี้ ดังนั้นเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาแล้ว และไม่เป็นประโยชน์ด้วย แต่ขอให้อโหสิกันและจบกันไป เรามาแข่งขันทำคุณงามความดี ขายนโยบายให้กับพี่น้องประชาชนอีก 4 เดือนยุบสภา อีก 2 เดือนก็มาเลือกตั้งกันด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส รับรองว่าไม่ใช่เป็ดง่อย นี่หนูครับไม่ใช่เป็ด หนูไม่ง่อย เป็ดอาจจะง่อย ก็ขอให้ท่านมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะทำหน้าที่ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป โดยจะประชุมครม.ทันทีเพื่อทำในเรื่องเป็นต้องทำ เพื่อให้เกิดประโยน์สูงสุดกับประเทศและประชาชน”นายอนุทิน กล่าว
จากนั้นนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา สั่งปิดการประชุมในเวลา 18.17 น.