มติครม. แต่งตั้ง ‘โต้ง’ สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นั่งโฆษกรัฐบาล

ครม. มีมติแต่งตั้ง “สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ” ตามคาด นั่งโฆษกรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ สำหรับประวัตินายสิริพงศ์ เป็นนักพูดตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยม ในฐานะ “นักโต้วาที” ของโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ และเป็นตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสสำคัญต่างๆ
สำหรับการศึกษา จบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยรังสิต และยังเป็นอุปนายกสโมสรนักศึกษา ขณะที่ ปริญญาโท จบ MIS (Management Information System) University of Colorado Denver ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนเรียนก็ได้เป็นประธานนักเรียนไทย ขณะที่ปริญญาเอก จบด้านเกษตรเขตร้อน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยนายสิริพงศ์ เริ่มเส้นทางการเมือง จากการได้เป็น ส.ส.ศรีสะเกษ สมัยแรก ในปี 2551 ในสังกัดพรรคชาติไทย ซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรค หลังจากพรรคชาติไทยถูกยุบ ก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วย 5 ปี
หลังจากนั้น มาเป็นประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถือเป็นประธานหอการค้า ที่อายุน้อยที่สุด ในวัย 32 ปี โดยเป็นเป็นผู้ผลักดันแบรนด์ทุเรียนภูเขาไฟ จนกลายเป็นผลไม้ GI ประจำจังหวัด ก่อนเป็นนายกสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย
ก่อนที่ในปี 2562 นายสิริพงศ์ ได้กลับมาสนามการเมือง เป็น สส.ศรีสะเกษ อีกครั้ง ในนามพรรคภูมิใจไทย และยังเป็นคนงดออกเสียง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากหาเสียงไว้ ว่าจะเลือกนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ เพียงคนเดียว
หลังการเลือกตั้ง 2566 เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ควบคู่กับการเป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ในยุคพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนจะมาเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ในยุคที่พรรคภูมิใจไทยรีแบรนด์ดิ้งพรรค
นอกจากนี้ ผลงานที่เป็นที่รู้จัก คือการเป็นผู้ให้การสนับสนุนภาพยนตร์เรื่อง ไทบ้านเดอะซีรี่ส์ จนกลายมาเป็นภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อ