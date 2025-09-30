การเมือง

สันติ พร้อมพัฒน์ ทิ้ง ​บิ๊กป้อม หอบลูกชาย รมว.โควต้าพปชร. ย้ายซบภูมิใจไทยแล้ว

“สันติ” ทิ้ง “​บิ๊กป้อม” หอบลูกชายซบ ”ภูมิใจไทย“ อย่างเป็นทางการ​ ขณะ​ที่ “อนุทิน” ยิ้มต้อนรับ

ผู้สื่อข่าวรายงาน​ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 นายสันติ​ พร้อม​พัฒน์​ ที่เพิ่งลาออกจากเลขาธิการฯ ​และสมาชิกพรรค​พลังประรัฐ​ วานนี้ (29 ก.ย.)​ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ​ พร้อมกับนายพัฒนา พร้อมพัฒน์​ รมว.สาธารณสุข กับนายอนุทิน​ ชาญวีรกูล​ นายก​รัฐมนตรี​ และ​รมว.​มหาดไทย​ ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย​ และน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรค​ภูมิใจไทย โดยตรง​ พร้อมกับมีสส.พรรคภูมิใจไทย​ ให้การต้อนรับด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 20:40 น. ที่รัฐสภา นายพัฒนา​ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข​ ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ หลังปรากฏภาพสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยร่วมกับ​ นายสันติ​ พร้อม​พัฒน์​ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ​

ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่า กลุ่ม ส.ส.ของนายสันติ จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดหรือไม่ นายพัฒนา​ ไม่ตอบคำถาม​ แต่บอกให้สื่อมวลชนเดินระวังๆ แทน​ พร้อมกับพยายามรีบเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากรัฐสภา

เมื่อถามอีกว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ หัวหน้าพรรค​พลัง​ประชา​รัฐ ​แล้วหรือไม่ นายพัฒนา​ ยังคงไม่ตอบคำถาม​ ​ และรีบยกมือไหว้สื่อมวลชน​ และบอกให้คนขับรถรีบปิดประตู และรีบเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันที

ADVERTISMENT