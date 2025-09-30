สันติ พร้อมพัฒน์ ทิ้ง ​บิ๊กป้อม หอบลูกชาย รมว.โควต้าพปชร. ย้ายซบภูมิใจไทยแล้ว

“สันติ” ทิ้ง “บิ๊กป้อม” หอบลูกชายซบ ”ภูมิใจไทย“ อย่างเป็นทางการ ขณะที่ “อนุทิน” ยิ้มต้อนรับ
ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 นายสันติ พร้อมพัฒน์ ที่เพิ่งลาออกจากเลขาธิการฯ และสมาชิกพรรคพลังประรัฐ วานนี้ (29 ก.ย.) ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยตลอดชีพ พร้อมกับนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข กับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และน.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย โดยตรง พร้อมกับมีสส.พรรคภูมิใจไทย ให้การต้อนรับด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 20:40 น. ที่รัฐสภา นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ หลังปรากฏภาพสมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยร่วมกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
ผู้สื่อข่าวพยายามถามว่า กลุ่ม ส.ส.ของนายสันติ จะย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดหรือไม่ นายพัฒนา ไม่ตอบคำถาม แต่บอกให้สื่อมวลชนเดินระวังๆ แทน พร้อมกับพยายามรีบเดินขึ้นรถเพื่อเดินทางออกจากรัฐสภา
เมื่อถามอีกว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือไม่ นายพัฒนา ยังคงไม่ตอบคำถาม และรีบยกมือไหว้สื่อมวลชน และบอกให้คนขับรถรีบปิดประตู และรีบเดินทางออกจากรัฐสภาไปทันที