ครม.เคาะ 2.2 หมื่นล้าน เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,700 บาท พ.ย.-ธ.ค.นี้

ครม. เทงบ 22,780 ล้านบาทเติมเงินคนถือบัตรสวัสดิการ 13.4 ล้านคน เพิ่ม 850 บาท 2 ครั้ง รวม 1,700 บาท ใช้จ่ายเดือน พ.ย.-ธ.ค.
เมื่อเวลา 20.50 น.วันที่ 30 กันยายน ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตร (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งปี 2568 ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง เสนอ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาค่าครองชีพ และจัดประชารัฐสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราวให้แก่ผู้มีบัตรฯ 13.4 ล้านคน โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 22,780 ล้านบาท
โดย หลักเกณฑ์ จะเพิ่มเงินจากที่ได้รับจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน อีก 850 บาท โดยจ่าย 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน (รวมจะได้คนละ 1,700 บาท) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 ซึ่งแต่ละเดือนจะมีเงินเข้า 1,150 บาท ที่สามารถใช้ได้ทันทีผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กรณีมีวงเงินคงเหลือในเดือนใดจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป) เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
สำหรับประชาชนที่เสียภาษี รองนายกฯรัฐมนตรี และ รมว.คลัง จะนำเสนอรายละเอียดนำเข้า ครม.พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอดำเนินโครงการอย่างครบถ้วน โดยจะดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! แผ่นดินไหว ฟิลิปปินส์ ขนาด 6.9 ทางการประกาศเตือนภัยสึนามิ
- ออม สุชาร์ เปิดใจ หลังผ่านดราม่า รู้สึกโล่งที่ทุกคนเข้าใจ พร้อมลุยงานธุรกิจเต็มที่
- ข้าราชการหญิง ถูกแก๊งคอลตุ๋น เตรียมโอน 8 หมื่นแลกเงินล้าน สามีฉุนเตือนไม่ฟังทุบมือถือทิ้ง
- ราศีใด แม้ไม่ได้ทำงานก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภ จะโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัย เป็นที่สนใจของเพศตรงข้าม