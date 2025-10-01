แม่ทัพภาค 1 อำลาตำแหน่ง ส่งมอบ พล.ท.วรยส ‘มทภ.1 คนใหม่’ ลั่นรักษาอธิปไตยด้วยชีวิต

‘กองทัพภาคที่ 1’ ส่งมอบหน้าที่ ‘แม่ทัพไก่’ พร้อมให้คำมั่นขอประชาชนมั่นใจมุ่งมั่นสู่การเป็นกองทัพที่พร้อมรบ และจะรักษาอธิปไตยด้วยชีวิต
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญการทหารบก ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 โดยมีพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จากนั้นได้ร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ กระทำพิธีส่งมอบธง และการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่ 1 ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
พล.อ.อมฤตกล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่รับหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 1 ที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงขอขอบคุณทุกคน
สำหรับแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 1 จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบก รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้แก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติสืบไป
พล.ท.วรยสกล่าวว่า รับหน้าที่นี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองทัพภาคที่ 1 เป็นเหมือนทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ให้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ และดูแลรักษาพระบรมเดชานุภาพแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น กองทัพภาคที่ 1 จะเป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง โดยใช้ขีดความสามารถในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบัน และมุ่งมั่นไปสู่การเป็นกองทัพที่พร้อมรบและพร้อมถวายงานอย่างสูงสุด
พร้อมกันนี้ ขอให้คำมั่นว่ากองทัพภาคที่ 1 จะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งเป็นหนึ่งเดียวกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศ เพื่อประชาชน และสร้างความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้ หลังเสร็จพิธี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ส่วนตัวว่า ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพภาคที่ 1 ที่พร้อมจะปกป้องรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถและด้วยชีวิต โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ
สำหรับภารกิจหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 จัดกำลังป้องกันชายแดน 2 กองกำลัง คือกองกำลังบูรพา รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออก ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และกองกำลังสุรสีห์ ดูแลภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ