อุตรดิตถ์อ่วม! บัวลอยกระหน่ำ หลายอำเภอจมน้ำ ชาวบ้าน ต้องหนีขึ้นหลังคา

อุตรดิตถ์อ่วม! บัวลอยกระหน่ำ หลายอำเภอจมน้ำ ชาวบ้านต้องหนีขึ้นหลังคา
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นายรวี เล็กอุทัย ส.ส.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากอิทธิพลของพายุบัวลอย ส่งผลกระทบในหลายจังหวัดของประเทศไทย ล่าสุด จ.อุตรดิตถ์ ได้รับผลกระทบจากพายุลูกดังกล่าว พบว่าหลายอำเภอเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองตรอน จ.อุตรดิตถ์ ล้นสปิลเวย์ เกิดน้ำท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ ขณะนี้มี 3 อำเภอได้รับผลกระทบแล้ว ได้แก่ อ.ทองแสนขัน 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน อ.น้ำปาด 2 ตำบล 5 หมู่บ้าน และ อ.ท่าปลา 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน โดยเฉพาะ อ.ทองแสนขัน มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ระดับน้ำสูงราว 1.5-2 เมตร ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
นายรวีกล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานพรรคเพื่อไทยในอุตรดิตถ์ ประสานหน่วยงานรัฐในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด เพราะด้วยสถานการณ์น้ำที่มาแรง มวลน้ำมหาศาล หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ ส่งผลให้บ้านเรือนที่อยู่ติดกับคลองห้วยแมงบางหลังน้ำท่วมถึงชั้น 2 รถยนต์ รถจักรยานยนต์จำนวนมาก รวมทั้งเครื่องมือการเกษตรถูกน้ำท่วม ประชาชนที่ไม่ทันตั้งตัวก็ติดอยู่ในบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ชาวบ้านในพื้นที่ต้องขึ้นไปอาศัยบนหลังคา เป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้น ที่ผ่านมาไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้ หวังว่าจะสามารถลดระดับความแรงของน้ำลงในช่วง 2-3 วันนี้
“หลังจากสถานการณ์สงบและกลับสู่สภาวะปกติ หวังว่าเจ้าหน้าที่เร่งหน่วยงานออกสำรวจความเสียหาย ทั้งที่อยู่อาศัยและชีวิตประชาชน และเร่งเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพราะหลายครอบครัวไม่มีรายได้ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ขอให้รัฐบาลควรยึดแนวทางที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเคยทำไว้เป็นมาตรฐาน ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังละ 9,000 บาท เงินจำนวนนี้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุได้ รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการเพราะความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้” นายรวีกล่าว