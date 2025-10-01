เริ่มนับ Day-1 อนุทิน นั่งโรลส์รอยซ์เข้าทำเนียบ – พบทำฉัตรทอง 7 ชั้น ครอบนรสิงห์จำลอง

นายกฯ ดีเดย์ออกสตาร์ท 120 วัน การทำงานรัฐบาล เริ่มงานแรกคุยประธานTCELS ทำฉัตร 7 ชั้นครอบนรสิงห์
เมื่อเวลา 08.52 น. วันที่ 1 ต.ค. ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้เดินทางปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ ภายหลังการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อรัฐสภา โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมสูทสีเทา และยังคงใช้รถยนต์ส่วนตัวโรลส์ รอยซ์ ทะเบียน วอ 3333 กรุงเทพมหานคร
ขณะเดียวกัน เวลา 09.00 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า นายประสิทธิ์ วัฒนาพา ประธาน TCELS เข้าพบนายกฯ พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม พร้อมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และคณะ
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ในส่วนของรูปปั้นนรสิงห์จำลองที่ได้มีการย้ายกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วนั้น ได้มีการทำฉัตรทอง 7 ชั้นครอบรูปปั้นนรสิงห์จำลอง
วันเดียวกันนี้ ถือเป็นวันที่ 1 ของการทำงาน 120 วัน รัฐบาล ตามข้อตกลง MOA ร่วมกับพรรคประชาชน (ปชน.) และตามที่นายกฯได้เคยประกาศนับการทำงาน เริ่มวันที่ 1 ต.ค.
สำหรับภารกิจนายกฯ ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. นายกฯ มอบนโยบายโครงการสัมมนาผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า และระดับผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ