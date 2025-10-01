นายกฯ โยนสื่อถามไชยชนก ปมปูดจ่าย 40 ล้าน แลกไม่จัดการสแกมเมอร์ ยันพร้อมจัดการตรวจสอบตามสิทธิ

นายกฯ โยนสื่อถาม ไชยชนก ปมปูดจ่าย 40 ล้านแลกไม่จัดการสแกมเมอร์ ยันพร้อมจัดการตรวจสอบตามสิทธิ
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 1 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ว่ามีคนเสนอมอบเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บไซต์ ได้มีการพูดคุยกับนายไชยชนกแล้วหรือไม่ ว่า ตอนยังไม่ได้เจอนายไชยชนก
อย่างไรก็ตาม ต่อมา นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้ตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีบางคน ว่า ตามสิทธิ์ ตามสิทธิอยู่แล้ว
เมื่อถามต่อว่า พร้อมชี้แจงใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ก็ตามสิทธิ์อยู่แล้ว ถ้าต้องชี้แจงก็ชี้แจง