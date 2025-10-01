อนุทิน พร้อมต้อนรับ อุดมการณ์สีน้ำเงินร่วมภูมิใจไทย หวังผลเลิศ พรรคอันดับ 1 หลังเลือกตั้ง
เมื่อเวลา 09.35 น.วันที่ 1 ต.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) สมัครเข้าสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมาจะมีใครเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ว่า พรรคภูมิใจไทยก็เป็นพรรคการเมือง ใครที่สนใจจะรับใช้ชาติบ้านเมือง และเห็นว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองได้ และต้องการมีส่วนร่วม เราก็ต้อนรับทุกคน
เมื่อถามว่า หลัง 4 เดือนจากนี้ จะมีการเลือกตั้งได้ตั้งเป้าจะเป็นพรรคอันดับ 1 ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ตนคิดว่าทุกพรรคการเมืองก็ต้องหวังผลดีเลิศไว้ก่อน เราก็ต้องเล็งผลดีเลิศเช่นกัน