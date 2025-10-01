ณัฐพงษ์ ติดโผ TIME100 Next 2025 บุคคลแห่งปี ผู้ทรงอิทธิพลในหมวดผู้นำ 

ณัฐพงษ์ ติดโผTIME100 Next 2025 บุคคลแห่งปี ผู้ทรงอิทธิพลในหมวดผู้นำ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม นิตยสาร Time ได้เผยแพร่รายชื่อ 100 บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น TIME100 Next หรือบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งปีในด้านต่างๆ ทั้งศิลปิน ผู้มีพสวรรค์ด้านต่างๆ นักนวัตกรรม ผู้นำ และนักเคลื่อนไหว ประจำปี 2025
โดยในปี 2025 นี้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 100 บุคคลแห่งปี ในหมวด Leader (ผู้นำ)
โดยบทความแนะนำบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Time ได้ระบุถึงนายณัฐพงษ์ไว้ว่าเป็นผู้นำของพรรคการเมืองฝ่ายก้าวหน้า พรรคประชาชน ซึ่งเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของพรรคก้าวไกล ที่ชนะการเลือกตั้งในปี 2023 โดยหลังจากพรรคก้าวไกลถูกยุบในปี 2024 ส.ส. ที่เหลืออยู่ทั้ง 143 คนได้ร่วมกับพรรคประชาชนและผลักดันณัฐพงษ์ให้ขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
บทความแนะนำบุคคลดังกล่าวยังระบุว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้สั่งนายกรัฐมนตรีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในเดือนสิงหาคม การเลือกตั้งใหม่ก็กำลังใกล้เข้ามา และคนหนุ่มสาวของไทยหลายคนต่างคาดหวังว่าณัฐพงษ์จะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำของประเทศ โดยนายณัฐพงษ์มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ การขจัดความไม่เป็นธรรมทางสังคม เพื่อนำพาประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มาสู่ประเทศไทย
(https://time.com/collections/time100-next-2025/7318839/natthaphong-ruengpanyawut/?filters=leaders)