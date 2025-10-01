ผบ.ทอ. ประเดิมตำแหน่ง ตรวจเยี่ยมกองบิน 3 สระแก้ว ชี้อย่าชะล่าใจ หากต้องรบอีกอาจถูกโดรน-อาวุธระยไกลโจมตี ลั่นรบร่วม 3 เหล่าทัพจะทำให้ดีที่สุด
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่กองบิน 3 จังหวัดสระแก้ว พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ปฎิบัติภารกิจหลังรับตำแหน่ง โดยเดินทางไปเยือนกองบิน 3 จ.สระแก้ว เพื่อติดตามการพัฒนาโดรน และระบบแอนตี้โดรน เพื่อความพร้อมรบ
โดยทันทีที่ถึงกองบิน 3 พล.อ.อ. เสกสรร ได้กล่าวให้โอวาทและกำลังใจให้กับกำลังพลกองบิน 3 ว่า ตั้งใจมาตรวจเยี่ยมที่นี่เป็นแห่งแรก เพราะที่นี่คือหน่วยแนวหน้าของกองทัพอากาศ อยู่ใกล้พื้นที่ที่เรามีการปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ผ่านมา การปฏิบัติภารกิจในช่วงที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ากองทัพอากาศจะได้รับคำชื่นชมจากประชาชนและเพื่อนทหาร ทั้งกองทัพภาคที่ 2 และ กองทัพภาคที่ 1 แต่ไม่ควรเป็นเหตุให้พวกเราชะล่าใจ พวกเราเป็นทหาร ถูกสอน ถูกอบรม ถูกฝึกให้คิดในแง่ร้ายเสมอ เพราะสิ่งที่เราคิดหมายถึงอธิปไตยของประเทศ เราไม่สามารถจะประมาทได้
“การใช้กำลังครั้งต่อไปจะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมา เราจะถูกโจมตีด้วยโดรนขนาดเล็ก เราจะถูกใช้อาวุธระยะไกลยิงเข้าใส่ ถ้าผมเป็นฝ่ายตรงข้าม ใครทำให้ผมเจ็บที่สุด ก็จะทำคนนั้นก่อน เพราะฉะนั้นการที่มาวันนี้ ก็เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดขึ้นพวกเราก็ต้องพร้อม“
ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวต่อว่า ตนมารับฟังและมาประเมินสถานการณ์จากทุกคน และอยู่เคียงข้างในยามที่เหตุการณ์วันนั้นที่เราคิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้น จึงอยากสื่อสารกับทุกคนในวันนี้ พร้อมขอบคุณทุกคนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ได้ปฏิบัติภารกิจกันอย่างเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญที่อยู่แนวหน้า และมีบทบาทสำคัญมากในภารกิจที่ผ่านมา ถ้าปราศจากทุกคนก็เหมือนไม่มีหูไม่มีตา เราเป็นที่พึ่งของเพื่อนทหารทั้ง 2 กองกำลัง และได้รับคำชื่นชมเป็นการส่วนตัวจากผู้บัญชาการทหารบก
จากนี้ไปการรบร่วมระหว่าง 2 เหล่า หรือ 3 เหล่าก็ตาม ก็ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตนสัญญากับทุกคนและจะทำให้ดีที่สุดให้การรบร่วม การปฏิบัติการร่วมทั้งปวงของพี่น้องทหาร 3 เหล่าทัพ เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพยิ่ง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับ และขอให้ทุกคนปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมเกียรติ สมศักดิ์ศรี และมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ขอให้พระคุ้มครอง